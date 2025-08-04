Elazığ’da taksiciyi kuzeni öldürdü

Olay, Sugözü Mahalle yolunda meydana geldi. İddiaya göre, taksici Ferdi Erol ve amcaoğlu Serhat Erol arasında daha önceden bulunan husumet nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından kuzen, belinden çıkardığı silah ile taksiciyi başından vurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ferdi Erol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Erol'un cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Zanlı Serhat Erol ise polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.