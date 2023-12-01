Haberler Yaşam Haberleri Elazığ'da uyuşturucu operasyonu:1 tutuklama
Giriş Tarihi: 1.12.2023 13:31 Son Güncelleme: 1.12.2023 13:43

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu:1 tutuklama

Elazığ'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1 şüpheli tutuklanırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Elazığ’da uyuşturucu operasyonu:1 tutuklama

Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda M.K. ve S.Ç. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisine ulaşıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Baskil İlçe Jandarma Komutanlığınca şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan arama sonucunda 6 kilo 500 gram kubar esrar, 1080 gram skunk, 1 adet uyuşturucu madde kallanma aparatı, 1 adet toz esrar yapımında kullanılan makina, 1 av tüfeği ile çeşitli malzemeler ele geçirildi. Şüphelilerden M.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberleri: Fenerbahçe deplasmanda 6 golle yenildi! Nordsjaelland, sarı-lacivertlilerin liderlik şansını zora soktu…
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Google ve META'ya karşı Dijital Telif Yasası çıkışı: Daha fazla vakit kaybedemeyiz! Kusura bakmasınlar, ödeyecekler
25 yıllık evlilik sona erdi: Özilhan ailesi’nden boşanma haberi geldi!
AVM'de yürekleri ağızlara getiren olay! Dev akvaryumda gösteri yapan kadın ölümden son anda kurtuldu
Elon Musk hata yaptığının farkında
Özgür Özel görevden alınan TTB'ye sahip çıktı!
CHP ile İyi Parti’nin Ankara pazarlığı
Sadist bir toplu katliamcı maalesef yatağında öldü
SON DAKİKA | Türk Tabipler Birliği hakkında flaş karar: Görevden alındılar!
ARKADAŞINA GÖNDER
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu:1 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA