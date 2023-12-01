Elazığ’da uyuşturucu operasyonu:1 tutuklama

Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda M.K. ve S.Ç. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisine ulaşıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Baskil İlçe Jandarma Komutanlığınca şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan arama sonucunda 6 kilo 500 gram kubar esrar, 1080 gram skunk, 1 adet uyuşturucu madde kallanma aparatı, 1 adet toz esrar yapımında kullanılan makina, 1 av tüfeği ile çeşitli malzemeler ele geçirildi. Şüphelilerden M.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.