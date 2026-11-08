Haberler Yaşam Haberleri Elazığ'da yarın okul var mı? 9 Kasım Pazartesi Elazığ'da okul var mı yok mu?
Giriş Tarihi: 08.11.2026 18:35 Son Güncelleme: 08.11.2026 19:04

Elazığ'da yarın okul var mı? 9 Kasım Pazartesi Elazığ'da okul var mı yok mu?

Elazığ'da 9 Kasım Pazartesi günü okulların açık olup olmayacağı gündeme geldi. Kar yağışı ve soğuk hava koşullarına ilişkin gelişmeleri takip eden öğrenciler, pazartesi günü ders başı yapılıp yapılmayacağını öğrenmek istiyor. Elazığ Valiliğinin olası kar tatili açıklaması yakından takip ediliyor.

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Elazığ’da yarın okul var mı? 9 Kasım Pazartesi Elazığ kar tatili açıklaması geldi mi?
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Elazığ'da yeni haftanın ilk gününde okulların açık olup olmayacağı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. 9 Kasım Pazartesi için kar tatili ihtimalini takip eden öğrenciler, Elazığ Valiliğinden gelecek açıklamalara odaklandı. Gözler eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin verilecek kararda.

Elazığ’da yarın okul var mı? 9 Kasım Pazartesi Elazığ kar tatili açıklaması geldi mi?

ELAZIĞ'DA 9 KASIM PAZARTESİ OKUL VAR MI?

Elazığ'da 9 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği gündemdeki yerini koruyor. 8 Kasım itibarıyla Elazığ Valiliği tarafından yarın için il genelinde okulların tatil edildiğine ilişkin doğrulanmış bir duyuruya ulaşılamadı.

Elazığ’da yarın okul var mı? 9 Kasım Pazartesi Elazığ kar tatili açıklaması geldi mi?

Bu nedenle yeni bir karar açıklanmadığı sürece öğrencilerin pazartesi günü okullarına normal şekilde devam etmesi bekleniyor. Ancak hava şartlarında yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle valiliğin yapacağı yeni açıklamalar önem taşıyor.

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Elazığ’da yarın okul var mı? 9 Kasım Pazartesi Elazığ kar tatili açıklaması geldi mi?

ELAZIĞ VALİLİĞİ KAR TATİLİ DUYURUSU YAYIMLADI MI?

Elazığ Valiliğinin 9 Kasım Pazartesi gününü kapsayan doğrulanmış bir kar tatili kararı bulunmuyor. Olası bir tatil kararının il genelini mi yoksa belirli ilçeleri mi kapsayacağı da valiliğin açıklamasıyla netlik kazanacak.

Öğrenciler ve veliler, son dakika gelişmeleri için Elazığ Valiliğinin resmî duyurularını takip edebilir.

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