Elazığ'da yarın okul var mı? 9 Kasım Pazartesi Elazığ'da okul var mı yok mu?

Elazığ'da yeni haftanın ilk gününde okulların açık olup olmayacağı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. 9 Kasım Pazartesi için kar tatili ihtimalini takip eden öğrenciler, Elazığ Valiliğinden gelecek açıklamalara odaklandı. Gözler eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin verilecek kararda.
Elazığ'da 9 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği gündemdeki yerini koruyor. 8 Kasım itibarıyla Elazığ Valiliği tarafından yarın için il genelinde okulların tatil edildiğine ilişkin doğrulanmış bir duyuruya ulaşılamadı.
Elazığ Valiliğinin 9 Kasım Pazartesi gününü kapsayan doğrulanmış bir kar tatili kararı bulunmuyor. Olası bir tatil kararının il genelini mi yoksa belirli ilçeleri mi kapsayacağı da valiliğin açıklamasıyla netlik kazanacak.
Öğrenciler ve veliler, son dakika gelişmeleri için Elazığ Valiliğinin resmî duyurularını takip edebilir.