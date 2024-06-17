Elazığ’da ‘Yaşayan Stadyum’ 19 branştan sporcuyu müsabakalara hazırlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Elazığ'da 52 dönüm alana inşa edilen UEFA ve FIFA standartlarındaki 18 bin 423 seyirci kapasiteli Elazığ Atatürk Stadyumu, 7 Mayıs'ta sporseverlere kapılarını açtı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, stadyumun futbol dışında diğer branşlara da hizmet verebilmesi için "Yaşayan Stadyum" projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda stadın maraton ve kale arkaları tribünlerinin alt kısımları cep salonlarına, yanında yapılan 2 bin 500 kişi kapasiteli kapalı alan da 13 antrenman salonuna dönüştürüldü. Çocuk ve gençler, 19 branşta 7 gün 24 saat hizmet veren donanıma sahip statta uluslararası başarılara hazırlanıyorlar. Ayrıca Türkiye'de ilk olarak stad içerisinde 'Genç Ofis' de bulunuyor. Genç ofiste gençler kütüphane ve oyun gibi birçok imkandan ücretsiz faydalanabiliyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, açıklamasında şunları söyledi, "Yaşayan stadyumumuzun içerisinde 13 antrenman salonumuz 19 branşı bir arada yapabiliyor. Günlük 600 sporcumuz yaşayan stadyumumuzda antrenman yapabiliyor. 13 branşımızı sayacak olursak satranç, dart, step aerobik, bilardo, halter ve fitness, tekvando, judo, güreş, boks, badminton ve okçuluk ile birlikte çok büyük bir ana salonumuz var. 2 bin 500 seyirci kapasiteli. Bunun içerisinde de basketbol, hentbol ve voleybol branşları hem müsabakaları hem de antrenmanlarını yapabiliyor. Yaşayan stadyumumuz gelecek yıllarda Elazığ'da milli takımlara çok sporcu verecek, çok sayıda sporcu talebi var. Şehir merkezinde olması hasebiyle çok rağbet görüyor.

Bu anlamda Elazığ Atatürk Stadyumu içerisinde büyük bir kompleks mevcut. Türkiye'de stadyumları gören tek genç ofisimiz stadyumun genç ofisi. İçerisinde gençlerimiz buraya gelip hem kütüphane hizmetlerinden yararlanabiliyor, oyun oynayabiliyor, akıl zeka oyunları mevcut. Arkadaşlarıyla sohbet edebileceği alanlar mevcut, terası mevcut. Bu anlamda hem stadyumu görmesi hem de şehri görmesi hasebiyle muhteşem bir manzarası var. Çünkü stadyum içerisinde bu ambiyansı gören alanlardan bir tanesi"