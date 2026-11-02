Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde silahlı kavga: 27 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Olay, Kovancılar ilçesi TOKİ Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs, yanında getirdiği tabancayla Muhammet Döndü'yü (27) ateş ederek ağır yaraladı. Saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar, ağır yaralanan Döndü'yü kendi araçlarıyla Kovancılar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan genç, ambulansla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Muhammet Döndü kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Döndü'nün cansız bedeni, otopsi işlemleri için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde inceleme başlatan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma yürütüyor.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör