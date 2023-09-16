Elbistan Belediye Başkanı, 6 Şubat depremin acısını şiire döktü... “Sanatçı Velet şiire klip çekti”

6 Şubat'ta Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremde yaşanan ve en çok etkilenen Elbistan'da,Belediye başkanı Mehmet Gürbüz, yaşadıkları büyük acıları kağıda döktü. Belediye Başkanı Gürbüz, daha sonra bir vesileyle Elbistanlı rap sanatçısı Velet'e şiirden bahsetti. Sanatçı Velet ise yaşanılanları unutturmamak adına şiiri besteledi ve klip yaptı. Video paylaşım ve sosyal medya platformunda yayınlanan "deprem" isimli klip 2 günde 700 binden fazla izlendi. Bu durumdan çok etkilenen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, duygularını SABAH'a anlattı.

6 Şubat tarihinde Pazarcık merkezli ilk depreme evimde yakalandığını ifade eden Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, "Elbistan'da yaşadığımız ilk depremde 3 bina yıkılmıştı ve tüm ekiplerimizle binaların başında çalışmalara başlamıştık. İkinci depreme ise kurtarma faaliyetlerinin koordinasyonu için gittiğim kaymakamlık binamızda yakalandım. 2 bin enkazın olduğu şehrimiz adeta kıyameti prova etmişti. 7.6 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 322 binamızı tamamen yıkıldı. 880 binamız kısmen ve tamamen yıkıktı. Yaklaşık bine yakın vatandaşımızı kaybettik"

Depremin olduğu gün akşama doğru enkazlardan birinin başında kurtarma çalışmaları esnasında 7-8 yaşlarında bir çocuk gözüme çarptı. Üstü başı toz içinde ama son derece sakin, etrafındaki koşuşturmaları seyrediyordu. Senenin en soğuk günlerinden biri olmasına rağmen üstündekiler de çok kalın değildi. Yanına gittim, ailesi kayıpmış. Hemen o an yanımda olan arkadaşlarımdan birine emanet edip, ailesini bulmasına yardımcı olmasını istedim. O kadar sakin, o kadar uyumlu, o kadar işleri zorlaştırmayan bir hali vardı ki, o tavrı bana çok dokunmuştu. Ailesini kaybetmiş ama panik yapıp ortalığı birbirine katmıyordu. Yaşadığımız trajedinin şehirdeki çocukların hepsinin büyüdüğünü görmüştüm onun tavırlarında. O hengamede adını sormak aklıma gelmedi ama çok şükür çocuğumuz ailesine teslim edilmiş"

Neyi bastırdıysan göğsüne, göğsünü soludukça büyüyen odur

Elbistan'da bunun gibi şahit olduğumuz veya olmadığımız bir çok hikaye mevcut diyen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, "Elbistan'da yaşadığımız büyük depremin ardından duygularımı bir anda kelimeler kağıda kendiliğinden dökülüverdi. Daha sonra bir vesileyle Elbistanlı Rap sanatçısı Velet'e bu şiirimi bahsettim. Sağ olsun çok ilgilendi. Yaşananları unutturmamak adına bu şiiri bestelemek istedi, memnuniyetle kabul ettim. Kendi bestelediği klibi çekip, yayınladı. Çok değişik duygular içerisindeyim. Acılar, destanlar, sevinçler, üzüntüler. Hepsi ancak sanatsal bir içeriğe dönüştükçe unutulmaz oluyorlar. Acılarımız elbette ki unutulacak gibi değil. Kaybettiğimiz canlarımızın bu şiir ve beste vesilesiyle ruhlarımızda ve hafızalarımızda nasıl bir yere sahip olduğunu gösteriyor olmanın karmaşık duygularını yaşıyorum.

"Depremi ve yaşadığımız acıları unutmayacağız"

İsmet Özel'in dediği gibi "Neyi bastırdıysan göğsüne, göğsünü soludukça büyüyen odur. "Biz de kayıplarımızı bastırdık göğsümüze. Onları soluyor, ancak onların hatıralarıyla nefes alıyoruz. Bu sürecin bir parçası olmama vesile olan Velet'e de özellikle teşekkür ediyorum. Böyle duyarlı sanatçılarımız olduğu için çok şanslıyız. Son olarak, bu depremi ve yaşadığımız acıları unutmayacağız. Bir daha böyle acılar yaşamamak için yapılması gereken ne varsa acilen yapacağız. Böylece kaybettiğimiz canlarımızın ruhları da müsterih olacaktır"

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün yazdığı "deprem" şiiri, sanatçı Velet besteleyip çektiği işte o klip…

Uyandı şehir, yürek dağladı kara haber,

Şafak vakti titredi gökyüzünde bu yıldızlar

Topraklar inletti anne duası, kırıldı umutlar, sel oldu gözyaşlar,

Enkazın kötü kokusu şehrimi sardı, bundan nasıl bir büyük acı var,

Bir anda çöktü dünya, yıkıldı masum evler

Kucakladı enkaz, acının hüznüyle çığlıkları, gözlerde hüzün, yürekte yangın,

Hava soğuk, kimse üşümedi çığlık çığlık kıyamet ortasında,

O gece büyüdü şehirde ki bütün çocuklar, karanlıkla çevrili masumiyetin uykusuna dalan şehir,

Çocukların mı kayıp? Yavruların mı kayıp?

Uyan, uyan, uyan , kuşlar sustu yüreğimde hüzün serildi

Acılar dans etti, gözyaşlarım sel oldu, gecenin karanlığında yitip giden umutlar gibiyim inan,

Kırılan kalplerde birer yara açtı, enkazın altında masum yüzler, binler gitti

Acının kokusu tenimde, kırgınlığımı hatırlat bana, hüzünlü anılar, dolu sokaklar

Acının ve sevginin izlerini taşıyan her şey var burda, gel gör bak..