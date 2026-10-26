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Giriş Tarihi: 26.10.2026 14:01

Elbistan’da kavga cinayetle son buldu! Üç çocuk babası Soner Çolak silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 40 yaşındaki üç çocuk babası Soner Çolak yaşamını yitirirken 1 kişi de yaralandı.

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Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Elbistan’da kavga cinayetle son buldu! Üç çocuk babası Soner Çolak silahlı saldırıda hayatını kaybetti
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Elbistan'ın Güneşli Mahallesi Doktor Hasanbey Caddesi civarında yaşanan olayda, iddiaya göre Soner Çolak ve yanındaki arkadaşı ile A.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada A.K., tabancayla ateş açtı. Çolak ve arkadaşı kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Üç çocuk babası Soner Çolak, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Çolak'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayın ardından kaçan A.K.'nin yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

#KAHRAMANMARAŞ
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Elbistan’da kavga cinayetle son buldu! Üç çocuk babası Soner Çolak silahlı saldırıda hayatını kaybetti
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