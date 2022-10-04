Elektrik desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kimlere verilir? 2022 elektrik fatura yardımı ne kadar, kaç TL?

Elektrik tüketim desteği e devlet başvuru ekranı ziyaret edilmeye başladı. Türkiye Aile Destekleri Programı bünyesinde yapılan yardımlar için araştırılmaya başladı: Elektrik desteği ne kadar, kaç TL? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde ödenen devlet desteği için başvuru şartları ve tarihleri araştırılıyor. Peki, 2022 elektrik desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte, elektrik desteği e devlet başvuru ekranı!