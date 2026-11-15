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Giriş Tarihi: 15.11.2026 12:45

Elektrik direğine çarpan otomobilde can pazarı! 2 ölü 5 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde elektrik direğine çarptıktan sonra alev alan otomobildeki sürücü Muharrem Can Yalçın (19) ile Emrecan Bilecen (13) hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Elektrik direğine çarpan otomobilde can pazarı! 2 ölü 5 yaralı
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Korkunç kaza, saat 00.00 sıralarında Fethiye-Muğla kara yolu Karagedik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Muharrem Can Yalçın'nın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen direğin altında kalan otomobil kısa sürede alev aldı.

CAN PAZARI YAŞANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Can pazarının yaşandığı kazada ekiplerin yaptığı kontrolde araçta sürücü Muharrem Can Yalçın ile yolcu olarak bulunan Emrecan Bilecen hayatını kaybetti. Acı haberi öğrenen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Feci kazada E.A.H. (14), K.Ç. (15), H.İ.K., S.B. (16) ve S.E.K. (15) olmak üzere 5 kişi de yaralandı. Yaralılardan E.A.H. ve H.İ.K. Fethiye Esnaf Hastanesi'ne, K.Ç. ise hastaneye kaldırıldı. Üç yaralı, burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından Muğla'daki hastanelere sevk edildi.

#MUĞLA #FETHİYE
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Elektrik direğine çarpan otomobilde can pazarı! 2 ölü 5 yaralı
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