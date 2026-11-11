Elektrik hattı döşeyen işçiler akıma kapıldı: 1 öldü, 1 ağır yaralı

Olay, ilçede İvriz yolu üzerinde meydana geldi. Yol genişletme çalışmaları kapsamında elektrik direklerinin yerini değiştirmek için özel bir firmada çalışan işçiler çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle 2 işçi elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan kontrollerde işçilerden Ali Köker'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Diğer yaralı işçi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör