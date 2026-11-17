Sıcak yüzeye damlayan ufacık bir yemek suyu bile saniyeler içinde sertleşip kapkara bir tortuya dönüşür. Sonrasında ıslak süngerle ne kadar bastırırsanız bastırın, bu taşlaşmış izleri yerinden oynatamazsınız. Tam teli elinize almışken camı çizme korkusu ağır basar ve hiç kazımadan temizleyecek o pratik çözümü ararsınız.