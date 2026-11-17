Sıcak yüzeye damlayan ufacık bir yemek suyu bile saniyeler içinde sertleşip kapkara bir tortuya dönüşür. Sonrasında ıslak süngerle ne kadar bastırırsanız bastırın, bu taşlaşmış izleri yerinden oynatamazsınız. Tam teli elinize almışken camı çizme korkusu ağır basar ve hiç kazımadan temizleyecek o pratik çözümü ararsınız.
Süt taşıp veya çorba damladığında yüksek ısı onu anında yüzeye mühürler. Soğuduğunda ise yüzeyle bütünleşir ve sanki camın bir parçasıymış gibi taşlaşır.
Lekenin çıkmadığını görünce hemen daha sert bir şeye, bulaşık teline başvururuz. Ancak bu hamle kiri sökse bile cihazınızda geri dönüşü olmayan, çirkin ve mat çizikler bırakır.
Kesinlikle hayır! Bıçak veya metal spatula ile o sert kabuğu kaldırmaya çalışmak sadece camı parçalamakla kalmaz, aynı zamanda ısıtıcı mekanizmanın yapısına da zarar verir.
Cihazı çizmeden temizlemenin yolu ağır kimyasallardan değil, doğru reaksiyondan geçiyor. İhtiyacımız olan tek şey biraz karbonat ve elma veya beyaz sirke.
İlk adım olarak kurumuş o taşlaşmış lekelerin üzerini tamamen kapatacak şekilde bolca karbonat dökün. Bu ince yapılı beyaz toz, kiri yüzeyden ayırmanın en büyük yardımcısıdır.
Karbonatın üzerine birkaç damla sirke damlatın veya fısfısla sıkın. Anında başlayan köpürme reaksiyonu, o sert kabuğun cama tutunan kimyasal bağlarını anında kırar.
Köpürme başlar başlamaz, sıcak suyla ıslatıp sıktığınız bir mutfak havlusunu lekenin üzerine kapatın. Yaklaşık 15 dakika boyunca bu şekilde adeta bir buhar banyosu yaptırın.
Süre dolduğunda havluyu yavaşça kaydırarak üzerinden alın. Taş gibi sertleşmiş o siyah tortunun tamamen eriyip çamur gibi yumuşacık bir kıvama dönüştüğünü göreceksiniz.
Erimiş kalıntıları mikrofiber bir bezle nazikçe silip alın. Ne bir çizik ne de matlaşma olmadan, ocağınızın ilk günkü ayna gibi parlaklığına kavuştuğunu fark edeceksiniz.