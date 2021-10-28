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Giriş Tarihi: 28.10.2021 10:06 Son Güncelleme: 28.10.2021 10:19

Elektrikli scooter denetiminde ceza yağdı

DHA
Elektrikli scooter denetiminde ceza yağdı

İstanbul genelinde elektrikli scooter kullananlara yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde kurallara uymayan 86 kişiye toplam 30 bin 932 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul genelinde 25 - 26 - 27 Ekim 2021 tarihlerinde elektrikli scooter kullananlara yönelik denetimler yapıldı. Denetimlerde toplam 260 adet elektrikli scooter kontrol edildi. 14 adet bisiklet yolu olmasına rağmen taşıt yolunda sürülmesi, 26 adet yaya yolunda sürülmesi, 1 adet araçlar izlenirken, geçilirken, manevra yapılırken zorlaştırıcı veya tehlike doğurucu davranışlarda bulunması, 4 adet sürücü dışında başka kişilerin taşınması, 7 adet de yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak ile diğer ilgili maddelerden 34 adet olmak üzere toplam 86 adet idari para cezası uygulandı. Denetimlerde toplam 30 bin 932 lira idari para cezası uygulandı.

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Elektrikli scooter denetiminde ceza yağdı
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