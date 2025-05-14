Elektronik sigara nesilleri tehdit ediyor

SABAH Ortaokul seviyesine kadar inen elektronik sigara tuzağını mercek altına aldı. Prof. Dr. Mehmet Atilla Uysal, "Bu sigara gelecek nesilleri tehdit ediyor. İçerisinde 4 binden fazla kimyasal madde ve toksin bulunduruyor. Başta solunum sistemi olmak üzere kardiyovasküler hastalıklar ve kanserler açısından ciddi risk faktörü oluşturuyor" dedi. Prof. Dr. Celalettin Kocatürk ise, "Özellikle gençler tarafından çok ilgi görüyor. Tahminimizin çok üzerinde zararı var. Bir yayında, içerisinde uranyum olduğu ispatlandı. Beyin sisi yaptığı, algılama bozukluğu yaptığı, dikkat dağınıklığı yaptığı belirlendi. Kalp hastalıklarını en az iki kat artırdığı, astıma yol açtığı defalarca kez gösterildi. Akciğer sönmesi ve yırtılmasına neden oluyor" dedi.