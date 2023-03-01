Elif enkazdan 106 saat sonra çıkarılmıştı! İlk isteği yerine getirildi

Depremin büyük yıkıma uğrattığı Nurdağı'nda Yavuz Sultan Selim Mahallesi Gaziler Caddesi üzerinde çöken İsmet Coşkun 3 Apartmanı'ndan Elif Yılmaz (6), annesi Leyla ve 2 yaşındaki kardeşi Muhsin Salih Yılmaz, 106 saat sonra kurtarılırken babaları vefat etti. Ekiplerle birlikte enkaz altından Elif'i çıkaran aktivist Aynur Karabulut, çocuğun ilk isteğini yerine getirdi. Enkaz altından sağ çıktıktan sonra Aynur Karabulut'tan çizgi film kahramanı Tweety amblemli bir çanta isteyen Elif, bugün isteğine kavuşurken mutluluğu fotoğraflara yansıdı.Aktivist Aynur Karabulut, yaşanan deprem afetinin ardından bir süre sonra İstanbul'a döndüğünü, Elif'in isteğinin hep aklında olduğunu belirterek, "Bu çantayı bulmak çok yer gezdim bulamadım. Tweety baskısı yaptırarak çantayı hazırladık. Gaziantep'e yeniden gelerek Elif'e çantasını teslim ettim, çok mutlu oldu" dedi.