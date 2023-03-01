Haberler Yaşam Haberleri Elif enkazdan 106 saat sonra çıkarılmıştı! İlk isteği yerine getirildi
Giriş Tarihi: 1.3.2023 11:52

Elif enkazdan 106 saat sonra çıkarılmıştı! İlk isteği yerine getirildi

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde İspanyol ve Türk arama kurtarma ekipleri tarafından 106 saat sonra enkaz altından sağ kurtarılan ve enkazdan çıktıktan sonra ilk isteği çizgi film kahramanı Tweety amblemli bir çanta olan 6 yaşındaki Elif’in isteği yerine getirildi.

İHA
Elif enkazdan 106 saat sonra çıkarılmıştı! İlk isteği yerine getirildi
Depremin büyük yıkıma uğrattığı Nurdağı'nda Yavuz Sultan Selim Mahallesi Gaziler Caddesi üzerinde çöken İsmet Coşkun 3 Apartmanı'ndan Elif Yılmaz (6), annesi Leyla ve 2 yaşındaki kardeşi Muhsin Salih Yılmaz, 106 saat sonra kurtarılırken babaları vefat etti. Ekiplerle birlikte enkaz altından Elif'i çıkaran aktivist Aynur Karabulut, çocuğun ilk isteğini yerine getirdi. Enkaz altından sağ çıktıktan sonra Aynur Karabulut'tan çizgi film kahramanı Tweety amblemli bir çanta isteyen Elif, bugün isteğine kavuşurken mutluluğu fotoğraflara yansıdı.

Aktivist Aynur Karabulut, yaşanan deprem afetinin ardından bir süre sonra İstanbul'a döndüğünü, Elif'in isteğinin hep aklında olduğunu belirterek, "Bu çantayı bulmak çok yer gezdim bulamadım. Tweety baskısı yaptırarak çantayı hazırladık. Gaziantep'e yeniden gelerek Elif'e çantasını teslim ettim, çok mutlu oldu" dedi.

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Elif enkazdan 106 saat sonra çıkarılmıştı! İlk isteği yerine getirildi
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