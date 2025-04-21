Elif Kırav’ın annesi isyan etti: Nereye elimi atarsam orası delik deşikti! 53 bıçak yarası vardı...

Fatih İskenderpaşa Mahallesinde Dizi ve film oyuncusu Sevil Akdağ, yakın arkadaşı sosyal medya fenomeni Elif Kırav'ı katletmişti. Önce bir süre dışarda vakit geçiren ikili bir süre sonra Kırav'ın evine gittikten sonra Aralarında başlayan tartışma kısa sürede kontrolden çıkmış ve Akdağ, Kırav'a bıçakla saldırıp vahşice öldürmüştü. Akdağ, bu korkunç olayın hemen ardından kaçmayı denese de polis ekipleri tarafından hızla yakalanmıştı.

YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Elif Kırav'ın cenazesi Pazar günü Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Fatih Camiine getirildi. kindi vakti Fatih Camii'nde cenaze namazı kılınan Kırav'ın cansız bedeni Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi. Büyük bir kalabalığın katıldığı Kırav'ın cenazesinde yakınları fenalaştı. Fatih Camii'nde kılınan namazın ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi. Elif Kırav'ın cenaze töreni sırasında annesi ve ablası cenazede sinir krizi geçirdi. Cenazede göz yaşlarını tutamayan Kırav'ın ablası Müzeyyen Malak ise, "Onu öldüren en ağır cezayı alsın. Müebbet yesin, en ağır cezayı alsın. 32 yerinden bıçaklamışlar" dedi.

"ADALET YERİNİ BULSUN"

Elif Kırav'ın kardeşi Furkan Kırav, "Ablam gece eğlenmeye çıkmış Ablam kendisini eve davet etmiş. Eve geldikten sonra eğlenmişler. Daha sonrasını polislerden öğreneceğiz ama büyük bir kavga olmuş. Öldüren kişi ablamın telefonunu başka yere atmış, kimse ulaşamasın diye. İntihar girişimde bulunmuş diye bir haber duyduk. İyi ki ölmemiş çünkü cezası hemen olmamalı diye düşünüyorum. Cezasını çekmesini, adaletin yerini bulmasını istiyoruz" dedi.

Cenazede göz yaşlarını tutamayan Kırav'ın ablası Müzeyyen Malak ise, "Onu öldüren en ağır cezayı alsın. Müebbet yesin, en ağır cezayı alsın. 32 yerinden bıçaklamışlar" diye konuştu.

Elif Kırav'ın acılı annesi Şükran Kırav bir televizyon programına katılarak vahşetin perde arkasını gözyaşları içinde anlattı: "6-7 seneden beri tanışıyorlar. İyice sardı kızıma, bırakmadı peşini. Çok kıskançlık vardı, agresifti. Ben saçlarını kaldırıyorum kızımın, nereye elimi atarsam orası delik deşikti. Benim evime gidip geliyordu. 'Kızım bu kız hiç hoşuma gitmiyor, gelmesin' diyordum. 'Anne ben gelme diyemiyorum' diyordu. Kızımı kıskanıyordu. Oğlum da fark etti. Böyle bir şey yapacağı hiç aklıma gelmezdi. Benim kızım kimsenin kalbini kırmazdı. Benim kızın çok merhametliydi. Kızım ameliyat oldu, kızında kalıyordum. 'Anne ne zaman geleceksin, yeğenlerimi de getir, çok özledim' dedi. Anahtarımı ablasında unutmuşum, anahtarı aradım bulamadım. Elif'i çok aradım açmadı. Aşağıdaki komşumu aradım, 'Yukarıya çıkarmasın, Elif bana cevap vermiyor' dedim. Komşum çıktı, "Şükran kanlar içinde yatıyor Elif hemen çık" dedi. 6. kata nasıl çıktım bilmiyorum. Zaten kapı açıktı. Kuşun kafesini, kızımın telefonunu dışarıya koymuş ulaşamasın diye. Kızım yatıyor yerlerde, duvarlara tırmalamış kanlar içinde. O görüntüyü ben gördüm, müebbet istiyorum. Kızım ne alırsa, aynısı o da alıyordu. İçimden ona karşı hep kötü bir his vardı. Bir kere konuşmasını duydum kızımın, 'yeter sevil bırak peşimi' diyordu. Gelip kızımın kıyafetlerini giyer, kızımla öyle bir yere giderdi. Çok kıskançtı. Kızıma çok azap çektirmiş, canice, vahşice öldürmüş kızımı. Polis ben böyle cinayet görmedim diyor" ifadelerini kullandı.

Kardeş Furkan Kırav ise; sosyal medyada konuşulan duygusal ilişki hakkında yorumda bulunarak, "Benim ablam arkadaşlarına çok değer verdiği için kendi hayatını yaşadığı için sosyal medyada böyle gözüyor olabilir. Ama ben onun en yakınıyım. Kardeşi ve her şeyini paylaştığı insan da benim. Öldüren kızın psikolojik rahatsızlığı olduğunu biliyordu. Eski bir arkadaşı olduğu için ara sıra görüşebildiği seviyede bir arkadaşlığı var. Bekliyoruz, ortada kocaman bir canilik var. Gece dışarıya çıkıyorlar. Ayrıldıktan sonra ablam başka arkadaşlarıyla buluşuyor. Sonra tek başına evine dönüyor. Şu anlık bildiğimiz kadarıyla kız tekrar arıyor. Amacı sanırım konuşmakmış. Ablamın normal arkadaşıydı. Aynı sofradan da yemek yedik. Eve geliyor, ondan sonrasını da biz de bilmiyoruz. 30 tane değil 53 tane bıçak yarası var. Bıçakla gelmiş zaten. Ablamı katletti canice. Ablam dışında kendi çocuğunu da öldürmüş sayılır" dedi.