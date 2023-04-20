Elif Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 103’üncü yılında ABD’de konser veriyor

Türkiye'nin gururu olan müzik dehası Elif Işıl Karakaş, ABD'de müzik eğitimine devam ederken boş durmuyor. Sosyal sorumluluk projeleriyle depremzedelere yardım projeleri ile de söz ettirmeye devam ediyor. ABD'de Türkiye için yardım kampanyaları yapıyor. Antalyalı Elif Işıl Karakaş'ın müziğe olan yeteneği 2008 yılında henüz 4.5 yaşında anaokulu öğrenimi gördüğü sırada, ders aldığı öğretmeninin yönlendirdiği uzmanlarca tespit edildi. 2010 ile 2011 öğretim yılında Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuarı sınavlarını girerek Yarı Zamanlı İlköğretim Müzik (Piyano) bölümüne kabul edildi. 2010 yılında Gökçe Göktepe ile akademik piyano eğitimine başladı.

8 YAŞINDA KONSERLERE BAŞLADI

Elif Işıl Karakaş, 2011 Mayıs ayında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin düzenlediği Uluslararası Genç Yetenekler Müzik Festivalinde, 2012 Nisan ayında Akdeniz Üniversitesi 23 Nisan Çocuk Şenliğinde, 2012 Mayıs ayında İstanbul Pera Piyano Festivalinde sahne aldı. 2012 Haziran ayında ise Müzik Okulları Konserlerinde, Gökçe Göktepe'nin sınıf konserlerinde, 20 Ekim 2012 de Uluslararası Çocuk Zirvesinin açılış konserinde, 26 Aralık 2012 de ATSO Güzel Sanatlar Lisesi Piyano Dinletisinde, 5 Mayıs 2013 de TRT Radyo Günleri Konser Programında görev yaptı. Başarıya doymayan Elif, 17 Kasım 2013'de Antalya Piyano Festivalinde Genç Yetenekler Piyano Konserinde, 12 Mayıs 2014 de Akdeniz Üniversitesi 4'üncü Bilim ve Sanat Şenliğinin açılış Konseri'nde, Mayıs 2016'da ve 2017 de Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uluslararası Klasik Müzik Festivali'nde müzikseverleri büyüledi. 23 Temmuz 2016 Eğirdir Klasik Müzik Festivali Açılış Konserinde, 2017 Mayıs ayında TÜBİTAK 4006 için hazırladığı 'Türk Beşlileri Müziğindeki Yeni Projesiyle 5 Türk Bestekarımızın eserlerini yorumladığı Solo Konserler verdi. Türkiye'de Antalya Devlet Senfoni Orkesrası ve Amerika'da da birçok platformda Texas Senfoni Orkestrasi basta olmak üzere büyük orchestralar ile konserlere katıldı.