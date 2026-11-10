Elife Doğrul cinayetinde 23 yıl sonra 7 gözaltı

Adalet Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimlerince yürütülen çalışmalar kapsamında 5 ildeki dosyalar yeniden incelemeye alındı. Geçmiş yıllara ait telefon kayıtları, HTS ve baz istasyonu verileri, DNA analizleri, kriminal raporlar, Plaka Tanıma Sistemi kayıtları ve tanık ifadeleri yeniden değerlendirilerek 29 şüpheli gözaltına alındı, 6 şüpheli tutuklandı.

CENNET ARIKAN DOSYASINDA GELİŞME

Manisa Alaşehir'de 2015'ten beri kayıp olan Cennet Arıkan'ın dosyası cinayet şüphesiyle yeniden ele alındı. Şüphelilerin olay tarihindeki iletişim ve hareketlerini inceleyen ekipler, HTS ve baz istasyonu kayıtlarının kriminal analizinde şüphelilerin aynı veya yakın bölgelerde bulunduğuna işaret eden verilere ulaştı. Tespitlerin ardından 5 şüpheli gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı.

Aydın Söke'de yaşayan ve 23 yıldır kayıp olan Elife Doğrul'un dosyası da yeniden incelemeye alındı. Geçmiş yıllara ait ifadeler ve cinayet ihtimalini gündeme getiren yeni bilgiler doğrultusunda Söke Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 7 şüpheli yakalandı.

12 YIL SONRA OPERASYON

Batman Kozluk'ta 2014'te kaybolan ve hakkında gaiplik kararı verilen engelli Ekrem Bakar'ın öldürülerek kırsal bir alana gömülmüş olabileceğine ilişkin bilgilere ulaşıldı. Kozluk Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tanık ifadeleri ve iletişim kayıtları incelendi. Batman ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Baba R.B, "altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

KAFATASI UĞUR ŞİMŞEK'E AİT ÇIKTI

Gölbaşı'nda 2021'de bulunan kafatasının DNA incelemesi sonucu; 2020'de Sivas'tan Ankara'ya geldikten sonra kaybolan Uğur Şimşek'e ait olduğu belirlendi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada telefon kayıtları ve Plaka Tanıma Sistemi verileri değerlendirildi. Elde edilen deliller doğrultusunda bir şüpheli tutuklandı.

SEFA SOYALP DOSYASINDA 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

2019'da Kırıkkale'den İstanbul'a geldikten sonra kaybolan Sefa Soyalp'in dosyasında, son görüldüğü dönemde birlikte yaşadığı ve irtibat kurduğu kişiler araştırıldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da işlenen kayıp ile ilgili telefon ve HTS kayıtları incelenmesi sonucu düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

ADALETİN ÖNÜNE ÇIKARACAĞIZ

Adalet Bakanı Akın Gürlek; faili meçhul suçlara yönelik çalışmalar kapsamında 73 dosyada 80 cinayetin aydınlatıldığını açıklarken, bir insanın kaybolmasının üzerinden yıllar geçmesinin ailesinin cevap beklediği gerçeğini değiştirmeyeceğini vurguladı. Yeniden incelenen bir delilin, yeni bir tanık ifadesinin veya ortaya çıkan bir bulgunun karanlıkta kalan olayların aydınlatılmasında belirleyici olabileceğini belirten Gürlek, hiçbir ayrıntının göz ardı edilmemesi için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.