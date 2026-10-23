Elif’in ölümüne 15 yıl hapis talebi

Eskişehir
'de 5 yaşındaki Elif Mavi Avlı'nın hayatını kaybettiği, annesi M.A.'nın yaralandığı trafik kazasına ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. Otomobil sürücüsü F.A.B. hakkında, "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Kaza, Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi'nde, Çolpan Sokak ile Seda Sokak kesişiminde meydana geldi. F.A.B. yönetimindeki 26 AFU 319 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızına çarptı. Ağır yaralanan Elif Mavi, hastanede beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitirdi. Anne ise hafif yaralandı. İlk bilirkişi raporunda yayalar asli, sürücü tali kusurlu bulunurken Adli Tıp Kurumu Ankara Trafik İhtisas Dairesi, sürücüyü asli kusurlu değerlendirdi. Raporda, sürücünün kavşakta dikkatli davranmadığı ve geçiş hakkını yayalara vermediği belirtildi. Anne ve çocuğuna kusur yüklenmedi. Ev hapsiyle adli kontrol altına alınan sürücü, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı. DHA
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Mete Efendioğlu - Editör