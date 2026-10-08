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Giriş Tarihi: 8.10.2026

Elinde bıçakla dehşet saçtı

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Elinde bıçakla dehşet saçtı
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Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Bosna Hersek Mahallesi'nde 17 yaşındaki B.Ç., kısa aralıklarla iki ayrı bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. İlk saldırıda 23 yaşındaki Davut Biçen'i, yaklaşık 10 dakika sonra ise Osmanlı Caddesi'nde bulunan 23 yaşındaki Kaan Arslan'ı yaraladı. Kaan Arslan'ın göğüs ve sırt bölgesinden bıçaklandığı, ayrıca sol gözüne ekmek bıçağı saplandığı belirtildi. Ağır yaralanan Arslan yoğun bakımda tedavi altına alındı. B.Ç., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak saldırıları gerçekleştirdiğini bildirdi. Polis tarafından yakalanan ve çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirtilen B.Ç., tutuklandı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Elinde bıçakla dehşet saçtı
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