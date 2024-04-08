Elveda Ya Şehri Ramazan mesajları 2024: En güzel, anlamlı, dualı, resimli Ramazan’a veda mesajları ve sözleri

On bir ayın sultanı Ramazan'ın son gününe geldi çattı. Ramazan'ın son günü olarak idrak edilen arefede oruç ibadeti son kez yerine getirilecek. Bu noktada bin aydan daha hayırlı olarak kabul gören Ramazan ayına veda etme üzüntüsü içerisinde olan Müslümanlar, Elveda Ya Şehri Ramazan mesajları ve sözleri ile Ramazan ayını uğurluyor. Kısa, uzun, en güzel, anlamlı, dualı, resimli Ramazan'a veda mesajları ve sözleri sosyal medya aracılığıyla paylaşılmaya başlandı. İşte Elveda Ya Şehri Ramazan mesajları 2024 ile Ramazana elveda mesajları sabah.comtr'de…
2024 RAMAZANA VEDA MESAJLARI VE SÖZLERİ
On bir ayın sultanısın, dertlilerin dermanısın, Hakk'ın bize ihsanısın, elveda ey Şehr-i Ramazan elveda.
Zekat fitre verildi, fakir fukara sevindirildi, bereketin görüldü, elveda ya şehr-i Ramazan.
Elveda ya şehr-i Ramazan, oldun sen on bir aya sultan, sende indi mübarek Kur'an, Dünya'yı doldurdun hep nurlan.
On bir aylık yoldan geldin, Mü"minlere rahmet oldun, Asilere azab oldun, Elveda ey Şehr-i Ramazan elveda.
Veda etmek zor geliyor, güle güle demiyoruz, sadece şükrediyoruz bir Ramazanı daha bahşedene.
İncecik bir hilaldi varlığın önce, sonra ayın ondördü gibi parladı. Yüreklerimiz varlığınla, birden gözlerimiz gökyüzünde incelen hilale takıldı yeniden.
Elveda ey Şehr-i Ramazan elveda
Elveda ey Şehr-i Rahmet elveda
Elveda ey elveda
Ey Şehr-i Kuran elveda
Elveda yâ şehr-i Ramazan.. Seneye tekrar kavuşmak nasib olsun inşallah…
Ey Mübarek Kur'an ayı Saimlere gufrab ayı Müminlere ihsan ayı şehri mübarek elveda!
Ömürden Bir Ramazan Daha Gelip geçti. Evveli Rahmet Ortası Mağfiret Sonu Kurtuluş olan Huzur ayı Ramazan Elveda.
Yavaş yavaş uğurluyoruz Ramazan'ı… Önce teravihi uğurladık, şimdi son sahurumuzu yaptık, son iftarımızla elveda ya şehri Ramazan diyeceğiz. Ne de çabuk geçti kutlu zaman dilimleri, daha dün yazmış gibiyim hoş geldin on bir ayın sulatanı diye… Allah nice Ramazan'lara kavuşmayı ve çok daha iyi değerlendirmeyi nasip etsin hepimize. Şimdiden herkesin Bayram'ını kutluyorum. Tatlı, huzurlu, mutlu bir bayram olsun…
Gündüzlerin rahmet idi, gecelerin nimet idi, aşıklara vuslât idi, şehri mübarek elveda!
Ey Kur-an ve rahmet ayı sen Şehr-i Mübarek'sin, Mü"minlere hem gereksin, sırat üstünde muratsın, Elveda ey vahyi mübarek elveda, Elveda ey Şehr-i Rahmet elveda, Elveda ey mübarek Ramazan elveda, Elveda ey Kur-an ayı elveda.
11 ay yoksun yine, veda vakti şimdi, gidiyorsun.
Ey Kur-an ve rahmet ayı sen Şehr-i Mübarek'sin, Mü"minlere hem gereksin, sırat üstünde muratsın, Elveda ey vahyi mübarek elveda, Elveda ey Şehr-i Rahmet elveda, Elveda ey mübarek Ramazan elveda, Elveda ey Kur-an ayı elveda.
Elveda 11 ayın sultanı Elveda rahmet ayı Güle güle rahmet güneşi Ya şehr-i ramazan Mağfiret ve bereket ayı.
Ömürden Bir Ramazan Daha Gelip geçti. Evveli Rahmet Ortası Mağfiret Sonu Kurtuluş olan Huzur ayı Ramazan Elveda.
Elveda yâ şehr-i Ramazan.. Seneye tekrar kavuşmak nasib olsun inşallah...
Hak emrini ettik eda, nefsimizi kıldık feda, kavuştursun bizi hüda, şehr-i Ramazan elveda.
Bir bahar müjdesi gibiydi gelişin. Rahmetinle kandık, şifa bulduk. Şimdi gidiyorsun ey Şehr-i Ramazan elveda.
Veda etmek zor geliyor, güle güle demiyoruz, sadece şükrediyoruz bir Ramazanı daha bahşedene.