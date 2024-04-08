Elveda Ya Şehri Ramazan mesajları 2024: En güzel, anlamlı, dualı, resimli Ramazan’a veda mesajları ve sözleri

Yavaş yavaş uğurluyoruz Ramazan'ı… Önce teravihi uğurladık, şimdi son sahurumuzu yaptık, son iftarımızla elveda ya şehri Ramazan diyeceğiz. Ne de çabuk geçti kutlu zaman dilimleri, daha dün yazmış gibiyim hoş geldin on bir ayın sulatanı diye… Allah nice Ramazan'lara kavuşmayı ve çok daha iyi değerlendirmeyi nasip etsin hepimize. Şimdiden herkesin Bayram'ını kutluyorum. Tatlı, huzurlu, mutlu bir bayram olsun…

Gündüzlerin rahmet idi, gecelerin nimet idi, aşıklara vuslât idi, şehri mübarek elveda!

Ey Kur-an ve rahmet ayı sen Şehr-i Mübarek'sin, Mü"minlere hem gereksin, sırat üstünde muratsın, Elveda ey vahyi mübarek elveda, Elveda ey Şehr-i Rahmet elveda, Elveda ey mübarek Ramazan elveda, Elveda ey Kur-an ayı elveda.