Emanet aldığı motosikletle kaza yapan genç öldü

Çanakkale'nin Biga ilçesinde iddiaya göre emanet aldığı motosikletle bir araca çarptıktan sonra yol kenarına savrulup, hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Ömer Faruk Fuçucuoğlu toprağa verildi. Kaza önceki gün saat 17.00 sıralarında Çanakkale- Biga Karayolu üzerindeki Şakirbey Köprüsü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Faruk Fuçucuoğlu emanet aldığı motosikletle seyir halindeyken henüz belli olmayan bir sebeple önündeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü Fuçucuoğlu motosikletle yol kenarına savrularak hayatını kaybetti.Kazanın ardından cenazesi Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Ömer Faruk Fuçucuoğlu, Kaldırımbaşı köyünde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.