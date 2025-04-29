Emekli albay ve eşini hayattan koparmıştı: Acılı aile serbest bırakılma kararına isyan etti!

Kazaya karışan araçta oluşan hasar olayın şiddetini gözler önüne sererken; otomobilde bulunan Konuk çiftçinin kızları ile 3 yaşındaki torunları da ağır yaralanmıştı.

Kazada hayatını kaybeden emekli albay Himmet Konuk ve eşi Muhterem Konuk için Salihli'de askeri tören düzenlenmiş; askeri törenin ardından Konuk çifti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verilmişti.

Kazaya sebep olan C.G. ise hastanede tedavi altına alınırken; C.G.'nin kaza anında 230 promil alkollü olduğu ve daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 2029 yılına kadar el konulduğu ortaya çıkmıştı.