Emekli banka promosyon kampanyaları 2026: Emekli promosyonu ne kadar oldu, hangi banka ne kadar veriyor?

Daha yüksek promosyon almak isteyen emekliler, bankaların ekim ayı kampanyalarını karşılaştırıyor. Vatandaşlar, maaşlarına göre ne kadar ödeme alabileceklerini ve ek ödüllerden hangi şartlarla yararlanabileceklerini araştırıyor. Özellikle taahhüt süresi sona eren emekliler için bankaların yeni teklifleri farklı fırsatlar sunuyor.
Kuveyt Türk'te emekli maaşını bankaya taşıyanlara, maaş aralığına bağlı olarak 5 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon veriliyor. Otomatik fatura talimatı ve kart kullanımına bağlı ek fırsatlarla birlikte emeklilerin kampanyadan sağlayabileceği toplam ödeme 14 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
Yapı Kredi, emekli maaşını bankaya taşıyanlara maaş tutarına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon sunuyor. Kampanyadaki ek avantajlarla birlikte toplam ödeme daha da yükseltilebiliyor.
Ek fırsatlar arasında otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması, mobil uygulama kullanımı ve mobil kanaldan müşteri olma seçenekleri bulunuyor. Tüm koşulları yerine getiren emekliler için kampanyanın toplam tutarı 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
DenizBank, emekli maaşını kendisine taşıyan müşterilerine 5 bin TL'den başlayıp 12 bin TL'ye ulaşan nakit promosyon fırsatı sunuyor. Maaş miktarına göre hesaplanan bu tutara, otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcamaları ve Kredili Mevduat Hesabı (KMH) kullanımından kazanılabilecek ek ödüller de dahil edilebiliyor. Belirlenen şartları yerine getiren emekliler 18 bin TL'ye kadar ilave avantaj elde ederken toplam promosyon tutarı 30 bin TL'ye kadar yükseliyor.
Şekerbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine gelir aralığına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında nakit promosyon sağlıyor. Banka, temel ödemenin yanı sıra çeşitli bankacılık işlemlerini kapsayan ek ödül fırsatları da sunuyor.
Kampanya kapsamında sağlanan ek avantajlar şöyle:
3.000 TL: İki otomatik fatura ödeme talimatına
5.000 TL: Kredi kartıyla 5 bin TL harcama yapanlara
4.000 TL: Kredili Mevduat Hesabı (KMH) kullanımına
5.000 TL: Sigorta işlemlerine
1.000 TL - 6.000 TL: Maaş tutarına göre vadesiz hesap avantajı
Tüm kampanya koşullarını karşılayan emekliler, nakit promosyon ve ek ödüllerle birlikte 35 bin TL'ye varan toplam kazanç elde edebiliyor.
İş Bankası, emekli maaşını bünyesine taşıyanlara 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon ödüyor. Maaş tutarına göre değişen bu ödemeye, bankanın sunduğu ek kampanya fırsatları da dahil edilebiliyor. Otomatik fatura talimatı veren, kredi kartını aktif kullanan ve yeni kasko ya da konut sigortası yaptıran emekliler için toplam avantaj 25 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.
Türkiye Finans, emekli maaşını bankaya taşıyanlara 13 bin TL ile 27 bin TL arasında değişen promosyon ve ek ödeme fırsatları sunuyor. En yüksek tutara ulaşabilmek için iki otomatik fatura talimatı verilmesi, Yedek Hesap başvurusu yapılması ve kredi kartıyla tek seferde 5 bin TL'lik alışveriş gerçekleştirilmesi gerekiyor.
Banka, yakınlarını Türkiye Finans'a yönlendiren emeklileri de ödüllendiriyor. Maaşını taşıyan her yeni emekli yakını için 500 TL, toplamda ise 5 bin TL'ye kadar ek kazanç sağlanıyor. Böylece tüm koşulları karşılayan emekliler için toplam avantaj 32 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
Ziraat Bankası, emeklilere 12 bin TL'ye kadar nakit promosyonun yanı sıra kredi, nakit avans ve Bankkart avantajları sunuyor. Kampanya kapsamında 40 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi, aylık 6 bin TL'ye kadar Bankkart Lira ve 25 bin TL'ye kadar 3 ay taksitli faizsiz nakit avans imkanı sağlanıyor. Nakit promosyon ve diğer fırsatların birlikte değerlendirilmesiyle toplam kampanya avantajı 90 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.
Akbank'ta emekli maaşını taşıyanlara maaş tutarına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon veriliyor. 16 Ekim'e kadar sürecek kampanyada, ana ödemenin üzerine ek fırsatlarla toplam kazanç artırılabiliyor.
Akbank Mobil üzerinden ilk kez müşteri olan ve SGK emekli maaşını bankaya taşıyanlar için 15 bin TL'ye kadar ilave ödeme imkanı bulunuyor. Tüm kampanya avantajlarından yararlanılması halinde toplam tutar 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
Vakıf Katılım, emekli maaşını bankaya taşımayı tercih edenlere gelir düzeyine göre nakit promosyon imkanı sağlıyor. Aylık maaş kademesine bağlı olarak değişen ödemeler 8 bin 750 TL'den başlarken en yüksek promosyon tutarı 25 bin TL'ye ulaşıyor.
Garanti BBVA, emekli maaşını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren müşterilerine maaş tutarına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon sağlıyor. Banka, standart promosyon ödemesinin yanı sıra kredi kartı harcamaları ve belirli bankacılık işlemleri karşılığında ek bonus imkanı da sunuyor. Kampanya koşullarını yerine getiren emekliler, toplam 25 bin TL'ye varan promosyon ve bonus avantajından yararlanabiliyor.
Albaraka Türk, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre 8 bin 300 TL ile 20 bin TL arasında nakit promosyon sunuyor. Ana promosyonun yanı sıra kampanya kapsamındaki ek fırsatlardan yararlanan emekliler için toplam kazanç 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Alınacak ödeme, maaş kademesiyle birlikte tamamlanan ek kampanya koşullarına göre şekilleniyor.
ING, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon sunuyor. Maaş tutarına göre belirlenen ödemeye, farklı bankacılık ürünlerinden kazanılan ek ödüller de ekleniyor.
ING emekli promosyonu ve ek ödeme fırsatları:
Nakit promosyon: 6.250 TL – 15.000 TL
4 otomatik fatura talimatı: 4.000 TL
Turuncu Hesap'ta 100 bin TL bulundurma: 3.500 TL
75 bin TL kredi kullanımı: 3.500 TL
Mobil kanaldan ilk kez ING müşterisi olma: 2.000 TL
Kart harcamalarına özel iade: 4.000 TL'ye kadar
Böylece kampanyanın tüm koşullarını karşılayan emekliler için toplam promosyon ve ek avantaj tutarı 32 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.
QNB'de emekli maaşını taşıyanlar, gelir aralıklarına göre 8 bin 500 TL ile 20 bin TL arasında nakit promosyondan yararlanabiliyor. Banka, maaş ödemesine ek olarak günlük alışverişlerde de avantaj sunuyor. Kampanya koşullarını yerine getiren emekliler, market ve eczane harcamalarından yılda toplam 3 bin TL'ye kadar iade alabiliyor.