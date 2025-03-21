EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2025: Ödeme yarışı hızlandı! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Emekli maaşlarını üç yıl boyunca belirli bir bankadan almayı taahhüt eden SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bankaların sunduğu promosyon ödemelerini yakından takip diyor. Bankalar ise yeni müşteri kazanmak için promosyon miktarlarını güncelleyerek cazip fırsatlar sunmaya başladı. Peki, Mart 2025 emekli maaş promosyonları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, banka banka güncel promosyon teklifleri.