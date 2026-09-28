EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2026 | Maaşını taşıyan emekliler ne kadar promosyon alacak? Bankaların eylül fırsatları!

Emekliler, mevcut bankalarıyla devam etmek ya da yeni bir anlaşma yapmak için farklı teklifleri karşılaştırıyor. Bankaların nakit ödemeleri maaş miktarına göre değişirken, eylül ayında sunulan kampanyalarda emeklilerin yararlanabileceği seçenekler de çeşitleniyor.
Yapı Kredi, emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma sözü verenlere ek fırsatlarla birlikte 30 bin TL'ye varan promosyon sunuyor. Maaşı 20 bin TL'nin üzerinde olan emekliler için temel ödeme 15 bin TL olarak belirlenirken, kampanya şartlarını karşılayanlara ilave ödüller de veriliyor.
20 bin TL üzeri maaş için: 15.000 TL nakit promosyon
Fatura talimatı ve kredi kartı harcamalarıyla: 5.000 TL'ye kadar ek ödül
Dijital aktiflik koşulunu sağlayanlara: 2.000 TL ek nakit ödeme
Dijital aktiflik kapsamında sunulan 2 bin TL'lik ödül, maaş tutarından bağımsız olarak uygulanıyor.
Yapı Kredi Mobil üzerinden kampanya koduyla ilk kez müşteri olan emeklilere, herhangi bir harcama şartı aranmadan kredi kartlarına 3 bin TL ek ödül de tanımlanıyor. Kampanyadan yararlanmak için maaşın üç yıl boyunca bankadan alınacağının taahhüt edilmesi gerekiyor. Nakit promosyon ise bu dönem için peşin olarak hesaba yatırılıyor. Üç yıllık süre, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren başlıyor.
ING, maaşını bankaya taşıyan emeklilere herhangi bir ek koşul aramadan, maaş miktarına göre 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon veriyor. Diğer kampanya şartlarının da karşılanmasıyla toplam ödeme 32 bin TL'ye ulaşabiliyor. Banka ayrıca ücretsiz para transferi, emeklilere özel ihtiyaç kredisi fırsatları ve Turuncu Ekstra avantajlarıyla farklı seçenekler sunuyor.
DenizBank'ın eylül kampanyasında, yeni hesap açıp maaşını üç yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden emeklilere 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon veriliyor. Buna ek olarak Kredili Mevduat Hesabı kullanımı, iki otomatik fatura ödeme talimatı ve aktif kredi kartı gibi şartları karşılayanlar 18 bin TL'ye kadar ilave ödeme alabiliyor. Böylece toplam promosyon 30 bin TL'ye ulaşırken kampanyadan yararlanmak için son tarih 30 Eylül 2026 olarak belirtiliyor.
Garanti BBVA, eylül ayında emeklilere maaş tutarlarına göre 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor. Bankanın ödeme tablosu şöyle:
Banka, nakit ödemenin yanında farklı kampanyalarla 10 bin TL'ye varan ek avantaj da sağlıyor. Bonus veya Paracard ile 2 bin TL harcama yapanlara 6 bin TL, Avans Hesap kullanımı ve yeni sigorta poliçesi için ise 2'şer bin TL bonus veriliyor. Tüm şartları karşılayan emekliler toplamda 25 bin TL'ye kadar promosyon ve ek avantajdan yararlanabiliyor.
QNB, emekli maaşını bankaya taşıyıp üç yıl boyunca buradan almayı taahhüt eden müşterilerine 20 bin TL'ye kadar nakit promosyon veriyor. Ödeme miktarı, aylık maaş tutarına göre belirleniyor.
Şekerbank'ta ise temel promosyonun yanında vadesiz hesap, kredi kartı, sigorta, Kredili Mevduat Hesabı (KMH) ve otomatik fatura talimatı gibi ek fırsatlar bulunuyor. Kampanyadaki şartların karşılanmasıyla toplam avantaj 35 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
VakıfBank, SGK emekli maaşını üç yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden müşterilerine 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor. Maaşı 10 bin TL'ye kadar olan emeklilere 5 bin TL, 10-15 bin TL arasındakilere 8 bin TL, 15-20 bin TL aralığındakilere ise 10 bin TL ödeme yapılıyor. Aylığı 20 bin TL ve üzerinde olanlar ise 12 bin TL promosyondan yararlanabiliyor.
Akbank, emekli maaşını bankaya taşıyanlara 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon veriyor. Ödeme tutarı maaş miktarına göre 6.250 TL'den başlarken, aylığı daha yüksek olan emekliler için kademeli olarak artıyor. En üst maaş grubundakiler ise kampanyanın sunduğu 15 bin TL'lik promosyondan yararlanabiliyor.
İş Bankası, eylül kampanyasında maaşı 20 bin TL ve üzerinde olan emeklilere 15 bin TL nakit promosyon veriyor. Otomatik fatura ödeme talimatıyla 1.000 TL ek ödeme alınabilirken, yeni kredi kartıyla belirlenen harcama şartını karşılayanlara 9 bin TL MaxiPuan sunuluyor. Böylece nakit ve puan avantajlarıyla toplam tutar 25 bin TL'ye ulaşıyor. Kampanya 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli.