EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2026 | Maaşını taşıyan emekliler ne kadar promosyon alacak? Bankaların eylül fırsatları!

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, eylül ayında emeklilere maaş tutarlarına göre 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor. Bankanın ödeme tablosu şöyle:

10 bin TL'ye kadar maaş alanlara: 6.250 TL

10 bin – 15 bin TL arasına: 10.000 TL

15 bin – 20 bin TL arasına: 12.500 TL

20 bin TL ve üzerindekilere: 15.000 TL

Banka, nakit ödemenin yanında farklı kampanyalarla 10 bin TL'ye varan ek avantaj da sağlıyor. Bonus veya Paracard ile 2 bin TL harcama yapanlara 6 bin TL, Avans Hesap kullanımı ve yeni sigorta poliçesi için ise 2'şer bin TL bonus veriliyor. Tüm şartları karşılayan emekliler toplamda 25 bin TL'ye kadar promosyon ve ek avantajdan yararlanabiliyor.