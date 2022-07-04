Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman veriliyor, son gün ne zaman? 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL, zam geldi mi?

Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanan ödeme tarihleri için araştırmalar sürüyor. Son dakika açıklanan memur ve emekli zammı ardından ikramiyelerin de zamlı olup olmayacağı merak ediliyor. "Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor, son gün ne zaman? İşte ödeme son durum…
EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU!
Bu yıl 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü başlayacak Kurban Bayramı öncesinde emekli ikramiyeleri hesaplarda olacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını bildirdi.
Buna göre ödemeler hesaplara yatmaya başladı.
Temmuz zammı ardından sorgulanıyor: Bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL?
ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Temmuz zammı ile bu yıl artış gösterecek zamlı memur ve emekli maaşları bayram öncesinde hak sahiplerinin hesaplarında olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında; "Temmuz ayı memur maaşlarını Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödeneceğini de ifade etmek istiyorum." Dedi.