Haberler Yaşam Haberleri Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman veriliyor, son gün ne zaman? 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL, zam geldi mi?
Giriş Tarihi: 4.7.2022 14:26 Son Güncelleme: 4.7.2022 14:27

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman veriliyor, son gün ne zaman? 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL, zam geldi mi?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman veriliyor, son gün ne zaman? 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL, zam geldi mi?

Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. Milyonlarca emekli bayram ikramiyeleri bayramdan önce cebine koyacak. Bugün açıklanan enflasyon oranı ardından belirlenen emekli zammı sonrası soruluyor: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL, zam geldi mi? Bayram ikramiyesi için “Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, son gün ne zaman” soruları yanıt arıyor. İşte detaylar…

Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanan ödeme tarihleri için araştırmalar sürüyor. Son dakika açıklanan memur ve emekli zammı ardından ikramiyelerin de zamlı olup olmayacağı merak ediliyor. "Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor, son gün ne zaman? İşte ödeme son durum…

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Bu yıl 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü başlayacak Kurban Bayramı öncesinde emekli ikramiyeleri hesaplarda olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Buna göre ödemeler hesaplara yatmaya başladı.

Temmuz zammı ardından sorgulanıyor: Bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL?

Bu yılın ilk bayramında 1.100 TL olarak ödenen emekli bayram ikramiyesi bu bayramda da aynı miktarda ödenmesi bekleniyor.

Emekli ikramiyesinden yeni emekli olanlar da yararlanıyor. Emekliler, iki bayramda toplamda 2 bin 200 lirayı cebine koyuyor.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Temmuz zammı ile bu yıl artış gösterecek zamlı memur ve emekli maaşları bayram öncesinde hak sahiplerinin hesaplarında olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında; "Temmuz ayı memur maaşlarını Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödeneceğini de ifade etmek istiyorum." Dedi.

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Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman veriliyor, son gün ne zaman? 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL, zam geldi mi?
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