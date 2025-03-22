EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ bekleniyor! 4A, 4B, 4C Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Zamlı emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için henüz bir takvim açıklanmadı.

Yasa teklifinin TBMM tarafından kabul edilip yasalaşmasının ardından emekli bayram ikramiyesinin arefe gününden önce yatırılması bekleniyor. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandıkça habere eklenecektir.

Emeklilerle beraber şampiyon sporcular, köy koruyucuları, yaşlılık maaşı alanlar, dul ve yetim aylığından yararlananlar, şehit yakınları, gaziler ve diğer birçok hak sahibi de ikramiye alacak. Dul ve yetim maaşı alanlara ikramiyeleri hisse oranlarına göre ödenecek.