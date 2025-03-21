Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu mu? 4A, 4B, 4C Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Zamlı emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için henüz bir takvim açıklanmadı.

Ramazan ayı bu yıl 30 Mart 1 Nisan tarihleri arasında eda edilecek. Bu nedenle emekli ikramiyesi ödemelerinin en geç 24 Mart Pazartesi ile 28 Mart Cuma tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

Emeklilerle beraber şampiyon sporcular, köy koruyucuları, yaşlılık maaşı alanlar, dul ve yetim aylığından yararlananlar, şehit yakınları, gaziler ve diğer birçok hak sahibi de ikramiye alacak. Dul ve yetim maaşı alanlara ikramiyeleri hisse oranlarına göre ödenecek.