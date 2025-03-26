EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ: SSK, Bağkur (4A, 4B,4C) bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek, hesaplara yattı mı?

DUL VE YETİMLERE İKRAMİYE ÖDEMESİ

Dul ve yetim olan emekliler de bayram ikramiyesinden faydalanacak. Ödemeler, alacakları maaşın oranına göre değişecek:

Eşinden maaş alan dul ve yetimlere yüzde 75,

Emekli olup ya da çalışan olarak eşinden maaş alanlara yüzde 50,

Yetimlere ise yüzde 25 oranında ödeme yapılacak.

Bayram ikramiyesi ödemelerinden 15.5 milyon emekli faydalanacak. Eğer yasa değişikliği gerçekleşirse, bütçeye ek olarak 28.4 milyar TL maliyet yansıyacak.