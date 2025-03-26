EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ: SSK, Bağkur (4A, 4B,4C) bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek, hesaplara yattı mı?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ramazan Bayramı'na yönelik emekli ikramiyesi ödeme takvimini duyurdu. 24-28 Mart tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılacak olan bayram ikramiyesi, tahsis numarasına göre sıralı bir şekilde ödenecek. İlk aşamada 3.000 TL ödeme yapılacak, ardından çıkarılan yasaya göre kalan ödeme tutarı da emeklilere aktarılacak. Peki, SSK ve Bağkur emekli bayram ikramiyesi hesaba geçti mi, ne zaman yatacak? İşte, 4A, 4B ve 4C ödeme tarihleri
EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYELERİ YATIRILMAYA BAŞLADI!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerini hesaplarına yatırmaya başladı. Bu yıl, ikramiyelerin miktarı artırıldı. 3 bin TL olarak yatırılması planlanan ikramiye tutarına ilişkin düzenleme yasalaştığında, emeklilere ek olarak bin TL'lik bir ödeme yapılacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Ramazan Bayramı ikramiyesinin 24 Mart 2025 tarihinde ödemeye başlandı. SGK'dan son dakika açıklaması yapıldı.
SSK (4A) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü;
17,18,19 olanlara 24 Mart,
20,21,22 olanlara 25 Mart,
23,24,25,26 olanlara 26 Mart,
Bağ-Kur (4b) kapsamında aylık alanlara 27 Mart,
Emekli Sandığı (4c) kapsamında aylık alanlara Nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart tarihinde
3000 TL olan bayram ikramiyesi hesaplara yatacak.
BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI ÖDEMELERİ
Bağ-Kur kapsamında gelir alanların bayram ikramiyesi ödemeleri 27 Mart'ta yapılacak. Emekli Sandığı'na bağlı emeklilerin ise bayram ikramiyeleri, nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart'ta hesaplarına yatırılacak.
DUL VE YETİMLERE İKRAMİYE ÖDEMESİ
Dul ve yetim olan emekliler de bayram ikramiyesinden faydalanacak. Ödemeler, alacakları maaşın oranına göre değişecek:
Eşinden maaş alan dul ve yetimlere yüzde 75,
Emekli olup ya da çalışan olarak eşinden maaş alanlara yüzde 50,
Yetimlere ise yüzde 25 oranında ödeme yapılacak.
Bayram ikramiyesi ödemelerinden 15.5 milyon emekli faydalanacak. Eğer yasa değişikliği gerçekleşirse, bütçeye ek olarak 28.4 milyar TL maliyet yansıyacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ FARK ÖDEMESİ (1000 TL) NE ZAMAN YATACAK?
Emeklilere eksik yatan 1000 TL bayram ikramiye ödemesi farkının bu hafta hesaplara geçeceği tahmin ediliyor. İkramiyeleri düzenleyen yasa teklifi bu hafta Meclis'te görüşülecek. 27 Mart'a kadar yasalaşmasına kesin gözüyle bakılan teklif kapsamında, ödemeler 24 Mart'tan itibaren 3 bin TL olarak emeklilerin hesaplarına aktarılacak. Teklif, TBMM Genel Kurul'da kabul edildikten sonra aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlanacak.