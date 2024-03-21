Emekli emniyet müdürü Öztürk’ten çocuklara yeni bir kitap: “Şiirlerle Anadolu”

Anadolu'nun 7 bölgesinden 37 doğal ve kültürel hazinenin şiirlerle ele alındığı, yaşadığımız coğrafyanın güzelliklerini şiirler eşliğinde bir kez daha gözler önüne seren 'Şiirlerle Anadolu' adlı kitap, tarihimizin ve kültürümüzün yapı taşları eşliğinde çocuklar için bir zaman yolculuğu fırsatı da sunuyor. Medeniyetlerin beşiği olan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan ülkemizin kültür değerlerine sahip çıkmayı öğretmeyi de amaçlayan 'Şiirlerle Anadolu' Doğan Kitap etiketiyle raflarda yerini aldı.

Şair ve yazar Osman Öztürk, "Bir gündoğumu gibi gök toprağından doğarak insanlık tarihinin karanlıklarını aydınlatan bu toprakları çocuklarımıza anlatmamız ve tanıtmamız gerekiyor. Bir ülke, sahip olduğu değerleri ve güzellikleri sonraki kuşaklara aktarabildiği ölçüde gelecekte var olacaktır. Tarihi ve doğal güzellikler ülkelerin en büyük hazineleridir. Bu değerler, geçmişi unutmadan, ona sahip çıkarak ve koruyarak sağlanır. Doğal güzelliklerimizi bozmadan sürdürülebilir şekilde geleceğe taşıyabilirsek var olabiliriz. Ben de bu nedenle geleceğimizin umut çiçekleri olan çocuklara yaşadıkları ülkenin tarihi ve doğal güzelliklerini anlatmak, bu değerleri içselleştirmeleri ve koruyarak sahip çıkmalarını sağlamak amacıyla harekete geçmeye karar verdim" dedi.