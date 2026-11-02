Emekli imamın ölümünde ihmaller zinciri! Kepçenin uyarı sesi aylarca bozukmuş: Sürücü telefonla konuşuyordu iddiası!

Kaza, 1 Aralık 2025'te Kağızman ilçesinde Şahindere Mahallesi Ali Ataman Caddesi üzerinde meydana geldi. Kağızman Belediyesi'nde görevli operatör Murat Kuş'un kullandığı kepçe, cadde üzerindeki yol ve taş döşeme çalışmaları sırasında geri manevra yaparken, çarşıdan aldığı malzemelerle evine dönmek için yoluna karşısına geçmek isteyen emekli imam Hasan Kan'a çarptı. Hasan Kan kaza yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.
ÖNLEM ALINMAMIŞ, GERİ UYARI SİSTEMİ 1 AYDIR ÇALIŞMIYORMUŞ
Olay sonrası başlatılan soruşturmada ihmaller silsilesi de ortaya çıktı. Bir tanık, gözaltına alanın kepçe operatörü Murat Kuş'un kaza anında elinde telefon olduğunu ileri sürdü. Murat Kuş ise kazadan saniyeler önce telefonla konuştuğunu kabul ederek, telefonu kapattıktan sonra geri manevra yaptığını, kaza anında elinde telefon olmadığını ileri sürdü.
UYARI TABELASI KAZADAN SONRA TAKILMIŞ
Murat Kuş ifadesinin devamında yol yapım çalışması sırasında bölgede zabıta tarafından önlem alınması gerektiğini ancak önlem alınmadığını söyledi. Kuş ayrıca aracın geri gelirken çıkarması gereken uyarı sesinin 1 aydır bozuk olduğunu, işler yoğun olduğu için yaptıramadığını ve bu şekilde kullanmayı sürdürdüğünü itiraf etti. Ayrıca kepçe üzerinde yapılan incelemelerde '25 metreden fazla yaklaşmak tehlikeli ve yasaktır' tabelasının da kazadan sonra takıldığı öğrenildi.
JET TAHLİYE
Sürücü Murat Kuş, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Ancak soruşturma aşamasında Kuş'un 29 Ocak 2026'da tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği belirtildi.
6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Kağızman Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Tutuksuz yargılanan sürücü Murat Kuş hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede Kuş'un asli kusurlu olduğu, Hasan Kan'ın ise tali kusurlu olduğu belirtildi.
DİĞER ŞÜPHELİLER HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI
Dosya kapmasında şüpheli olarak ifadeleri alınan yol yapım çalışmasından sorumlu olduğu belirtilen belediye görevlileri Mehmet D. (61), Nevzat Ö. (61) ve Bahattin Ş. (57) hakkında ise bir kusurlarının bulunmadığını belirterek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.