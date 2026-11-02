Emekli imamın ölümünde ihmaller zinciri! Kepçenin uyarı sesi aylarca bozukmuş: Sürücü telefonla konuşuyordu iddiası!

UYARI TABELASI KAZADAN SONRA TAKILMIŞ

Murat Kuş ifadesinin devamında yol yapım çalışması sırasında bölgede zabıta tarafından önlem alınması gerektiğini ancak önlem alınmadığını söyledi. Kuş ayrıca aracın geri gelirken çıkarması gereken uyarı sesinin 1 aydır bozuk olduğunu, işler yoğun olduğu için yaptıramadığını ve bu şekilde kullanmayı sürdürdüğünü itiraf etti. Ayrıca kepçe üzerinde yapılan incelemelerde '25 metreden fazla yaklaşmak tehlikeli ve yasaktır' tabelasının da kazadan sonra takıldığı öğrenildi.