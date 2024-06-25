EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2024 TEMMUZ HESAPLAMA || SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL,?

Emekli maaşı Temmuz zammı için gözler 6 aylık enflasyon verilerine çevrildi. SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı emeklileri Temmuz ayı maaş senaryolarını yakından takip ediyor. Açıklanan 5 aylık enflasyon farkına göre emekliler şimdiden yüzde 22,72'lik zammı hak etmiş oldu. Peki, Emekli maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte, SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı zamlı Temmuz maşı tablosu!
TEMMUZ'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?
TÜİK tarafından açıklanan 5 aylık enflasyon verisine göre Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayı enflasyon toplamı 22,72 oldu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri enflasyona göre şimdiden 22,72 zammı hak etti.
Emeklilerin kesin maaş zammı oranı Haziran ayı enflasyonuna göre belirlenecek. Son yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon yüzde 25,46 olarak hesaplandı.
TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyonu önümüzdeki ayın 3'ünde açıklanacak ve emeklilerin zam oranı netlik kazanacak.
Geride kalan 5 aylık enflasyona göre maaş hesaplamaları yapıldı. Ortalama maaşlara göre hesaplamalara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Hatırlatma: Aşağıdaki hesaplamalar 5 aylık enflasyon verilerine göre hazırlanmıştır. Zam oranları 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kesinlik kazanacak.
EMEKLİYE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?
En düşük emekli maaşı 2024 yılının Ocak ayında refah payıyla birlikte 10 bin lira seviyesine yükseltilmişti.
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yılın ikinci döneminde ek zam olup olmayacağını yakından takip ediyor.
Konuyla ilgili son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan " Şu anda bunu konuşmak için çok erken. Bunun için temmuz ayını bekleyelim" ifadelerini kullandı.