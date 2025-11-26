EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA OCAK 2026: 4A-4B-4C SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

MERKEZ BANKASI ZAM BEKLENTİLERİNİ AÇIKLADI

Merkez Bankası'nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan ekonomistlere göre, 2025 yılı sonunda enflasyon yüzde 31,77 seviyesinde olacak. Yılın ikinci yarısında ise enflasyon beklentisi yüzde 12,94 olarak öngörülüyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,94 oranında artış alacak.

Ayrıca, oluşan 7,56 puanlık enflasyon farkı ve yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı ile memur ve memur emeklilerinin toplam zam oranı yüzde 19,39'a ulaşacak.