EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA OCAK 2026: 4A-4B-4C SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2026 Ocak emekli zammı için hesaplamalar hız kazandı. Ekim ayı enflasyonu kesinleşince, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin dört aylık artış oranı %10,25 olarak belirlendi. Kasım ve Aralık verileri ise maaşlara yansıyacak nihai artışı gösterecek. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak ve emekliler ne kadar alacak? İşte 2026 Ocak zammına göre hesaplanmış emekli maaşı tablosu…
TÜİK tarafından açıklanan Ekim ayı TÜFE verisi, emekli maaş zammı hesaplamasında kullanılan 4. veri oldu. Böylece 4 aylık enflasyon oranı da netleşti. Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandığında, 2026 Ocak emekli maaş zammı kesinleşmiş olacak. İşte detaylı tablo:
Aylara Göre Enflasyon Oranları şu şekilde;
Temmuz 2025: %2,06
Ağustos 2025: %2,04
Eylül 2025: %3,23
Ekim 2025: %2,55
Toplam Dört Aylık Enflasyon: %10,25
Emekli maaşları yılda iki defa, Ocak ve Temmuz aylarında güncelleniyor. Zam oranı, ilgili dönemdeki enflasyon farkına göre hesaplanıyor ve emeklilerin maaşlarına ekleniyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 Ocak zammını Temmuz–Aralık dönemindeki TÜFE değişimine göre öğrenebilecek.
Eylül ayında emekliler yüzde 7.50 zammı cebe koymuştu. Eylül ayında enflasyonun yüzde 2.55 olarak gerçekleşmesiyle 4 aylık enflasyon yüzde 10.25'e yükseldi. Böylelikle SGK ve BAĞ-KUR emeklileri şimdiden 10.25'lik zam almayı garantiledi. Yeni zam oranına göre 16 bin 881 TL olan en düşük SGK ve BAĞ-KUR emeklisi maaşı 18 bin 611 TL'ye yükselecek. Bu rakam Kasım ve Aralık ayı rakamlarıyla daha da yükselecek.
Merkez Bankası'nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan ekonomistlere göre, 2025 yılı sonunda enflasyon yüzde 31,77 seviyesinde olacak. Yılın ikinci yarısında ise enflasyon beklentisi yüzde 12,94 olarak öngörülüyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,94 oranında artış alacak.
Ayrıca, oluşan 7,56 puanlık enflasyon farkı ve yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı ile memur ve memur emeklilerinin toplam zam oranı yüzde 19,39'a ulaşacak.