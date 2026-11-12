Haberler Yaşam Haberleri Emekli maaşı 23.552 TL, 24.000 TL, 25.000 TL olanlar ne kadar alacak? 2027 Ocak emekli zammı tablosu
Giriş Tarihi: 12.11.2026 14:55

Emekli maaşı 23.552 TL, 24.000 TL, 25.000 TL olanlar ne kadar alacak? 2027 Ocak emekli zammı tablosu

Milyonlarca emekli, 2027 yılının ilk ayında maaşlarına yansıyacak artışı yakından takip ediyor. Temmuz-Aralık dönemindeki enflasyon verileri zam oranının belirlenmesinde kritik rol oynarken, şu ana kadar ortaya çıkan tablo farklı maaşlar için yeni hesaplamaları da gündeme getirdi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

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Emekli maaşı 23.552 TL, 24.000 TL, 25.000 TL olanlar ne kadar alacak? 2027 Ocak emekli zammı tablosu
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23 bin 552 TL, 24 bin TL ve 25 bin TL maaş alan emeklilerin Ocak ayında ellerine geçebilecek tutarlar şimdiden merak konusu oldu. Yıl sonu enflasyonuna ilişkin beklentilere göre yapılan hesaplamalar, maaşlarda dikkat çeken değişikliklere işaret ediyor. Kesin rakam ise yılın son enflasyon verileriyle netleşecek.

4 AYLIK ENFLASYON BELLİ OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84, eylülde yüzde 1,84 ve ekimde yüzde 2,58 olarak gerçekleşti. Böylece temmuz-ekim dönemindeki dört aylık kümülatif enflasyon yüzde 8,29'a ulaştı.

OVP'ye göre 6 aylık enflasyon 9,04 olacak. Piyasa Katılımcıları anketine göre ise 6 aylık enflasyon ise yüzde 10,08'e ulaşacak.

Finansal Kurumlar Birliği'nin ekim ayı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'ne göre ise 6 aylık TÜFE ise yüzde 10,45'e çıkacak.

Halen 23 bin 552 lira olan taban aylık, OVP'deki tahmine göre 25 bin 681 liraya, Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 25 bin 926 liraya, AA Finans'ın anketine göre de 25 bin 928 liraya çıkacak. Finansal Kurumlar Birliği'nin anketindeki tahmine göre ise taban aylık 26 bin 13 lira olabilecek.

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Bu tahminlere göre en düşük emekli aylığı şu şekilde gerçekleşecek:

OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 25.681 TL

TCMB tahmini: Yüzde 9,97 zamlı 25.901,13

Piyasa tahmini: Yüzde 10.08 zamlı 25 bin 926 TL

AA finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 25 bin 933 TL

FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 26 bin 79 TL

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Emekli maaşı 23.552 TL, 24.000 TL, 25.000 TL olanlar ne kadar alacak? 2027 Ocak emekli zammı tablosu
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