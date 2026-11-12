Emekli maaşı 23.552 TL, 24.000 TL, 25.000 TL olanlar ne kadar alacak? 2027 Ocak emekli zammı tablosu

23 bin 552 TL, 24 bin TL ve 25 bin TL maaş alan emeklilerin Ocak ayında ellerine geçebilecek tutarlar şimdiden merak konusu oldu. Yıl sonu enflasyonuna ilişkin beklentilere göre yapılan hesaplamalar, maaşlarda dikkat çeken değişikliklere işaret ediyor. Kesin rakam ise yılın son enflasyon verileriyle netleşecek.
4 AYLIK ENFLASYON BELLİ OLDU!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84, eylülde yüzde 1,84 ve ekimde yüzde 2,58 olarak gerçekleşti. Böylece temmuz-ekim dönemindeki dört aylık kümülatif enflasyon yüzde 8,29'a ulaştı.
OVP'ye göre 6 aylık enflasyon 9,04 olacak. Piyasa Katılımcıları anketine göre ise 6 aylık enflasyon ise yüzde 10,08'e ulaşacak.
Finansal Kurumlar Birliği'nin ekim ayı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'ne göre ise 6 aylık TÜFE ise yüzde 10,45'e çıkacak.
Bu tahminlere göre en düşük emekli aylığı şu şekilde gerçekleşecek:
OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 25.681 TL
TCMB tahmini: Yüzde 9,97 zamlı 25.901,13
Piyasa tahmini: Yüzde 10.08 zamlı 25 bin 926 TL
AA finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 25 bin 933 TL
FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 26 bin 79 TL