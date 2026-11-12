Emekli maaşı 23.552 TL, 24.000 TL, 25.000 TL olanlar ne kadar alacak? 2027 Ocak emekli zammı tablosu

23 bin 552 TL, 24 bin TL ve 25 bin TL maaş alan emeklilerin Ocak ayında ellerine geçebilecek tutarlar şimdiden merak konusu oldu. Yıl sonu enflasyonuna ilişkin beklentilere göre yapılan hesaplamalar, maaşlarda dikkat çeken değişikliklere işaret ediyor. Kesin rakam ise yılın son enflasyon verileriyle netleşecek.

4 AYLIK ENFLASYON BELLİ OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84, eylülde yüzde 1,84 ve ekimde yüzde 2,58 olarak gerçekleşti. Böylece temmuz-ekim dönemindeki dört aylık kümülatif enflasyon yüzde 8,29'a ulaştı.