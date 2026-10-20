EMEKLİ MAAŞI OCAK ZAMMI: 2027 SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2027 OCAK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam, 2026 yılının temmuz-aralık dönemindeki altı aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustos ayında yüzde 1,84 ve eylül ayında yüzde 1,84 olarak gerçekleşti.

Bu veriler doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için üç aylık birikimli enflasyon oranı yaklaşık yüzde 5,57 oldu. Ancak bu oran, ocak ayında uygulanacak kesin zam anlamına gelmiyor. Yılın son üç ayına ilişkin enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor.