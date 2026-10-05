EMEKLİ MAAŞI ZAMMI HESABI: 2027 Ocak SSK, Bağ-kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞI İÇİN MASADAKİ SENARYOLAR

2027 Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam için farklı enflasyon senaryoları üzerinden hesaplamalar yapılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, yılın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon verisinin tamamlanmasıyla kesinleşecek.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan 20 ekonomistin tahminlerine göre 3 aylık enflasyonun yüzde 5,92 seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu gerçekleşirse emekliler için yaklaşık yüzde 6'lık bir zam oranı oluşacak ve mevcut en düşük emekli aylığı 25 bin liranın üzerine çıkacak.

Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentileri dikkate alındığında ise 6 aylık enflasyonun yüzde 10,11 seviyesine ulaşabileceği öngörülüyor. Bu senaryoda en düşük emekli maaşının yaklaşık 25 bin 933 liraya yükselmesi bekleniyor.