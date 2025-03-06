Emekli öğretmen evinde ölü bulundu!

Geldiğimizde de bu acı tablo ile karşılaştık. Yüzüstü yatıyordu. Soğuktan olacak ki kaloriferleri yakamadığı için 4 kat giyinmişti. Elbiselerini keserlerken gördük. Yerde, duvarla yatak arasına yüzüstü düşmüştü. İyi bir öğretmendi, emekli öğretmenimizdi. Kendisini severdik" dedi.