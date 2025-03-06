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Giriş Tarihi: 6.3.2025 01:23

Emekli öğretmen evinde ölü bulundu!

Maltepe'de kendisinden 3 gündür haber alınamayan ve yalnız yaşayan emekli öğretmen Günay Açıl evinde duvarla yatağı arasına yüzüstü düşmüş vaziyette cansız bedenine ulaşıldı. 40 gün önce ablasını kaybettiği öğrenilen emekli öğretmenin kalp hastası olduğu öğrenildi. Öte yandan komşusunun anlattıkları ise yürekleri burktu.

DHA
Emekli öğretmen evinde ölü bulundu!

Olay, Maltepe'de meydana geldi. Yalnız yaşayan Günay Açıl'dan 3 gündür haber alamayan komşuları, polis ve itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, duvarla yatağı arasına yüzüstü düşmüş vaziyetteki Günay Açıl ile karşılaştı.

112 Acil Sağlık ekiplerinin incelemesiyle Açıl'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan Günay Açıl'ın emekli öğretmen olduğu ve kalp hastası olduğu öğrenildi. Açıl'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

"ÖDEM OLUŞMUŞTU VÜCUDUNDA"

Açıl'ın komşusu Taner Gülşen, "Yalnız yaşayan bir insandı. Yaklaşık 40 gün önce ablasını kaybetti. Kaybettikten sonra psikolojisi bozuldu. Yemeği, içmesi ve ilaçlarıyla ilgileniyorduk. Son bir haftadır evden çıkamıyordu. Yüzü, gözü şişmiş ve ödem oluşmuştu vücudunda. Son geldiğimde kapıyı açmadı. Muhtemelen öldüğünü düşündüm.

Geldiğimizde de bu acı tablo ile karşılaştık. Yüzüstü yatıyordu. Soğuktan olacak ki kaloriferleri yakamadığı için 4 kat giyinmişti. Elbiselerini keserlerken gördük. Yerde, duvarla yatak arasına yüzüstü düşmüştü. İyi bir öğretmendi, emekli öğretmenimizdi. Kendisini severdik" dedi.

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Emekli öğretmen evinde ölü bulundu!
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