Emekli promosyon kampanyaları güncellendi! 2026 Kasım en yüksek promosyon ödemesi yapan banka hangisi?

Bankalar, emekli müşterileri kazanmak için promosyon tutarlarını ve ek ödeme fırsatlarını yeniden şekillendiriyor. Kamu ve özel bankaların güncel kampanyalarında öne çıkan rakamlar, maaş aralıklarına göre değişirken Kasım ayında en yüksek promosyon ödemesini sunan bankalar da merak konusu oluyor.
ŞEKERBANK
Şekerbank, maaş tutarına göre 5 bin, 8 bin, 10 bin ve 12 bin lira promosyon veriyor. Ek olarak 2 fatura talimatına 3 bin, kredi kartıyla 5 bin liralık alışverişe 5 bin, KMH'ye 4 bin, sigortaya 5 bin ve vadesiz hesaba maaşa göre 1.000 ila 6.000 lira arasında ödeme sunuluyor.
ING
ING'de maaşa göre 15.000 TL'ye kadar koşulsuz nakit promosyon, ek koşullarla birlikte toplamda 32.000 TL'ye kadar avantaj bulunuyor. Ek koşullarla 4 fatura talimatına 4 bin, Turuncu Hesap'ta 100 bin lira bakiyeye 3.500, 75 bin lira kredi kullanımına 3.500, mobilden müşteri olmaya 2 bin lira ek promosyon veriliyor. Kart harcamalarında da toplam 4 bin liraya kadar iade bulunuyor.
TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans'ta ek şartlarla birlikte promosyon tutarı 32 bin liraya kadar çıkıyor. İki fatura talimatı, yedek hesap başvurusu ve kredi kartıyla tek seferde 5 bin lira harcama gibi şartlarla maaşa göre 13 bin, 18.500, 22 bin ve 27 bin lira ödeme yapılırken, emekli yakını getirenlere kişi başına 500, toplamda 5 bin liraya kadar ek ödeme sunuluyor.
ALBARAKA TÜRK
Albaraka Türk'te maaşa göre 8.300 ila 20 bin lira arasında temel promosyon bulunuyor. Ek ödemelerle toplam tutar 30 bin liraya kadar çıkıyor.
DENİZBANK
DenizBank'ta temel promosyon 5 bin ila 12 bin lira arasında. KMH, fatura talimatı ve aktif kredi kartı kullanımı gibi şartlarla ek promosyon 18 bin liraya kadar çıkıyor ve toplam tutar 30 bin liraya ulaşıyor.
İŞ BANKASI
İş Bankası'nda da temel promosyon 6.250 ila 15 bin lira arasında değişiyor. Fatura talimatı, banka ve kredi kartı harcamaları ile yeni kasko veya konut poliçesine yönelik ek ödüllerle toplam avantaj 25 bin liraya kadar çıkıyor.
YAPI KREDİ
Yapı Kredi'de maaşa göre 6.250 ila 15 bin lira arasında promosyon ödeniyor. Fatura talimatı, kredi kartı harcaması, mobil uygulama kullanımı ve mobilden müşteri olma gibi ek fırsatlarla toplam ödeme 30 bin liraya kadar çıkıyor.
KUVEYT TÜRK
Kuveyt Türk'te ise temel promosyon 5 bin ila 12 bin lira arasında bulunuyor. Fatura talimatı ve kart harcamasına yönelik ek ödemelerle toplam tutar 14 bin liraya kadar yükseliyor.
ZİRAAT'TEN 90 BİN LİRAYA VARAN TOPLAM AVANTAJ
Ziraat Bankası'nda 12 bin liraya kadar emekli promosyonuna ek olarak toplam 90 bin liraya varan avantaj sunuluyor.
Bu kapsamda 12 ay vadeli faizsiz 40 bin lira kredi, her ay 6 bin liraya kadar Bankkart Lira ve faizsiz, 3 ay taksitli 25 bin lira nakit avans imkanları yer alıyor.