Emekli promosyon kampanyaları güncellendi! 2026 Kasım en yüksek promosyon ödemesi yapan banka hangisi?

Bankalar, emekli müşterileri kazanmak için promosyon tutarlarını ve ek ödeme fırsatlarını yeniden şekillendiriyor. Kamu ve özel bankaların güncel kampanyalarında öne çıkan rakamlar, maaş aralıklarına göre değişirken Kasım ayında en yüksek promosyon ödemesini sunan bankalar da merak konusu oluyor.

ŞEKERBANK

Şekerbank, maaş tutarına göre 5 bin, 8 bin, 10 bin ve 12 bin lira promosyon veriyor. Ek olarak 2 fatura talimatına 3 bin, kredi kartıyla 5 bin liralık alışverişe 5 bin, KMH'ye 4 bin, sigortaya 5 bin ve vadesiz hesaba maaşa göre 1.000 ila 6.000 lira arasında ödeme sunuluyor.