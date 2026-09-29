EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI SON DURUM: 2026 Eylül hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

2026 Eylül ayının son günlerine girilirken kamu ve özel bankalar arasındaki emekli maaş promosyonu rekabeti yeniden gündeme geldi. Böylece maaşını farklı bir bankaya taşımak veya mevcut taahhüdünü yenilemek isteyen emekliler için güncel promosyon ve kampanya bilgileri açıklandı.
Güncel 2026 Eylül ayı banka emekli promosyon kampanyalarında ek ödeme tutarlarının yanı sıra farklı koşullar bulunuyor. Bu nedenle emeklilerin yalnızca toplam promosyon tutarını değil, kampanya kapsamında yerine getirilmesi gereken şartları da dikkate alması gerekiyor. İşte banka banka güncel liste;
Ziraat Bankası, SGK kapsamında emekli maaşını bankadan alan müşterilerine maaş tutarına göre 12 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.
Kampanya kapsamında 0-9 bin 999 TL arasındaki maaşlara 5 bin TL, 10 bin-14 bin 999 TL arasındaki maaşlara 8 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasındaki maaşlara 10 bin TL, 20 bin TL ve üzerindeki maaşlara ise 12 bin TL ödeme yapılıyor.
Akbank, Eylül 2026 emekli promosyon kampanyasının detaylarını açıkladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, maaşlarını Akbank'a taşıyarak ya da mevcut promosyon taahhütlerini yenileyerek kampanyadan yararlanabiliyor.
Kampanya kapsamında 0-9 bin 999 TL arasındaki maaşlara 6 bin 250 TL, 10 bin-14 bin 999 TL arasındaki maaşlara 10 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasındaki maaşlara 12 bin 500 TL, 20 bin TL ve üzerindeki maaşlara ise 15 bin TL promosyon ödemesi yapılıyor.
Promosyondan yararlanmak için emeklilerin maaşlarını 3 yıl boyunca Akbank'tan alma taahhüdü vermesi gerekiyor. Başvurular Akbank Mobil ve müşteri iletişim merkezi üzerinden şubeye gitmeden yapılabiliyor.
Albaraka Türk, eylül ayında emekli maaşını taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre 20 bin TL'ye varan promosyon sunuyor. İki otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi halinde ek ödül de bulunuyor.
Kampanya kapsamında 0-9 bin 999 TL arasındaki maaşlara 9 bin 700 TL, 10 bin-14 bin 999 TL arasındaki maaşlara 14 bin 700 TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasındaki maaşlara 18 bin TL, 20 bin TL ve üzerindeki maaşlara ise 21 bin 400 TL promosyon ödemesi yapılıyor.
Referans kampanyası kapsamında yönlendirilen her yeni emekli maaş müşterisi için 1.075 TL, toplamda 8.600 TL'ye kadar ödül veriliyor. Böylece toplam ödül tutarı en yüksek maaş grubunda 30.000 TL'ye ulaşabiliyor.
DenizBank, Eylül 2026 emekli promosyon kampanyasının detaylarını açıkladı. DenizBank'ta emekli maaşını taşıyanlara 12 bin TL'ye varan standart nakit promosyonun yanı sıra belirli ürün ve hizmetlerin kullanılması halinde ek ödül fırsatı sunuluyor.
Kampanya kapsamında 0-9 bin 999 TL arasındaki maaşlara 20 bin TL, 10 bin-14 bin 999 TL arasındaki maaşlara 24 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasındaki maaşlara 27 bin TL, 20 bin TL ve üzerindeki maaşlara ise 30 bin TL promosyon ödemesi yapılıyor.
Ek promosyon için Kredili Mevduat Hesabı, iki otomatik fatura ödeme talimatı ve aktif kredi kartı kullanımı gibi koşullar bulunuyor.
İş Bankası, 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında emekli maaşını bankaya taşıyan veya mevcut promosyon taahhüdünü yenileyen SGK emeklilerine 15 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor.
Buna ek olarak belirli kampanyalardan yararlanılması halinde 10 bin TL'ye varan ek promosyon ve ödül imkanı bulunuyor. İlk kez iki otomatik fatura ödeme talimatı verenlere 1.000 TL MaxiPuan, ilk kez bireysel kredi kartı başvurusu yapan ve gerekli harcama şartını sağlayanlara ise 9.000 TL MaxiPuan fırsatı sunuluyor.
Garanti BBVA, Ağustos 2026 emekli promosyon kampanyasını duyurdu. Garanti BBVA, emekli maaşını bankadan alan müşterilerine 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor. Buna ek olarak Bonus Kart veya Paracard ile yapılacak harcamalar, Avans Hesap kullanımı ve yeni sigorta poliçesi gibi ürünlerle toplam ödül tutarı 25 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
Türkiye Finans, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 27 bin TL'ye varan nakit promosyon ve bonusun yanı sıra, emekli yakınlarını bankaya yönlendirenlere 5 bin TL'ye varan nakit ödül sunuyor.
Kampanya kapsamında 0-9 bin 999 TL arasındaki maaşlara 18 bin TL, 10 bin-14 bin 999 TL arasındaki maaşlara 23 bin 500 TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasındaki maaşlara 27 bin TL, 20 bin TL ve üzerindeki maaşlara ise 32 bin TL ödeme yapılıyor.
Halkbank ve VakıfBank'ta SGK emeklilerine maaş tutarına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişen promosyon ödemeleri bulunuyor.
VakıfBank'ta maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren emekliler için:
10.000 TL'ye kadar: 5.000 TL
10.000-15.000 TL: 8.000 TL
15.000-20.000 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
Halkbank'ta da maaş tutarına göre 12 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.