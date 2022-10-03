Emekli promosyon ödemeleri ile ilgili son gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Yeni müşteri kazanmak isteyen, mevcut müşterilerini de başka bankaya kaptırmak istemeyen bankalar, emekli promosyon kampanyalarını güncel tutmaya devam ediyor. Bu noktada bazı bankalar, promosyon kampanyalarını Ekim ayı için yenileme kararı aldı. Henüz maaşını başka bir bankaya taşımamış olan emekliler ise güncel emekli promosyon ödemesi yapan bankalar listesi araştırmasına çıktı. Peki, Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor? İşte, Akbank, Garanti, Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası, Garanti, Denizbank emekli maaşı promosyon miktarları…
Müşteri kazanma yarışına giren bankalar, emekli promosyon kampanyalarının 30 Eylül 2022 tarihinde sona ereceğini duyurmuştu. Bazı bankalar, Eylül ayı promosyon kampanyalarını Ekim ayı için güncelleyerek 31 Ekim 2022 tarihine kadar uzatma kararı aldı. Bazı bankalar ise Eylül kampanyasını aynen devam ettiriyor.
Promosyon almak için 3 yıllık taahhüt şartını tamamlayanlar bu kampanyaları inceleyerek bir banka ile anlaşma yapıp 10 bin lirayı bulan emekli promosyonu alabiliyor.
500 TL'den başlayıp 1.500 TL'ye kadar çıkan promosyonları alan emekliler şimdi yüksek paraları almak istiyor. Bunun için yapılması gereken işlemler çok kolay.
İşte banka banka güncel emekli promosyon kampanyaları…
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 01 Ekim – 31 Ekim 2022 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı Bankadan almayı taahhüt ederek 7.000 TL'ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz.
Akbank, maaşa göre 4.650, 5.800, 7.000 lira promosyon ödüyor. Ayrıca en az 2 otomatik fatura talimatı verene 250 lira, kredi kartı alarak bin 250 lira ve üzeri harcama yapanlara 250 lira chip-para ödüyor.
Böylece emeklilerin kazancı 7 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor.
Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank'a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.
Ziraat Bankası, 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 - 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor. Başvuru şartı olarak SGK, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur'lu olmak gerekiyor.
Türkiye Finans, 31 Ekim'e kadar emekli maaşını Türkiye Finans'a getiren müşterilere 7.500 TL'ye varan tutarda promosyon veriyor.
SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını Türkiye Finans aracılığı ile alan ya da almak isteyen ve promosyon başvurusunda bulunan tüm müşterilere, 36 ay boyunca maaşlarını banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları halinde;
1.499 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3.000 TL'ye kadar
1.500 TL ile 2.499 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.000 TL'ye kadar
2.500 TL ve daha fazla maaş alanlara 7.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor.
Promosyon tutarlarına ek olarak emekli maaşını Türkiye Finans'a taşıdıktan sonra emekli yakını getiren müşterilere her yakını için 250 TL, toplamda 2,500 TL'ye varan nakit ödül veriliyor.
Emekli maaşını 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca biri elektrik faturası olmak üzere en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri 8.000 TL'ye varan promosyon kazanıyor.
Promosyona ek olarak emekli tanıdıklarını TEB'e davet eden müşteriler, emekli maaşını TEB'e taşıyan her yakını için 250 TL, toplamda 500 TL'ye varan nakit ödül kazanabiliyor. Kampanya 01.09.2022 tarihi itibarıyla yeni edinilen emekli maaş müşterilerini kapsıyor.
Halkbank, 1.500 TL'den az emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL'den fazla maaş alanlara ise 750 TL ödeme yapıyor.
Türkiye İş Bankası, emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlara 7.500 TL'ye varan promosyon alma imkânı ve ek ayrıcalıklar sunuyor.
1 Eylül- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 3 yıl boyunca İş Bankası aracılığıyla almak üzere taahhüt veren SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 1.500 TL'den düşük maaşlar için 5.000 TL, 1.500 - 2.500 TL arası maaşlar için 6.250 TL, 2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 7.500 TL nakit promosyon ödemesi alıyor.
7.500 TL'ye varan promosyon imkânının yanı sıra emekli tanıdığını İş Bankası'na getiren İş Bankası müşterileri, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.
Emekliler, İnternet Şubesi'nden ve İşCep'ten emekli maaşlarını taşıyabilir, emekli promosyon başvurusunda bulunabilir ve tüm emekli maaş işlemlerini gerçekleştirebilirler ya da en yakın İş Bankası şubesinden emekli maaşlarını kolayca taşıyabilirler.
Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 7.500 TL'ye kadar promosyon veriliyor. Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emeklilere 6.000 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak da 1.500 TL bonus fırsatı bulunuyor.
Kampanya geçerlilik tarihi 1-31 Ekim 2022 olarak bildirildi.
Emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 1750 TL'ye varan nakit promosyon veriliyor. Promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılıyor.
Buna göre;
Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL,
Aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL,
2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL
1 otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi yapılacak. 1 otomatik ödeme talimatı verenler ek ödülle maaşa göre 1.425, 1.600, 1.750 lira alabilecek.
Kampanya emekli maaşını Denizbank'a devir etmiş emekli maaş müşterileri için geçerli olup 31 Aralık 2022 tarihinde sona erecek. Promosyon bedeli peşin olarak hesaplara yatırılacak.