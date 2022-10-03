Emekli promosyon ödemeleri ile ilgili son gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Yeni müşteri kazanmak isteyen, mevcut müşterilerini de başka bankaya kaptırmak istemeyen bankalar, emekli promosyon kampanyalarını güncel tutmaya devam ediyor. Bu noktada bazı bankalar, promosyon kampanyalarını Ekim ayı için yenileme kararı aldı. Henüz maaşını başka bir bankaya taşımamış olan emekliler ise güncel emekli promosyon ödemesi yapan bankalar listesi araştırmasına çıktı. Peki, Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor? İşte, Akbank, Garanti, Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası, Garanti, Denizbank emekli maaşı promosyon miktarları…

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI EKİM AYI İÇİN YENİLENDİ!

Müşteri kazanma yarışına giren bankalar, emekli promosyon kampanyalarının 30 Eylül 2022 tarihinde sona ereceğini duyurmuştu. Bazı bankalar, Eylül ayı promosyon kampanyalarını Ekim ayı için güncelleyerek 31 Ekim 2022 tarihine kadar uzatma kararı aldı. Bazı bankalar ise Eylül kampanyasını aynen devam ettiriyor.

Promosyon almak için 3 yıllık taahhüt şartını tamamlayanlar bu kampanyaları inceleyerek bir banka ile anlaşma yapıp 10 bin lirayı bulan emekli promosyonu alabiliyor.

500 TL'den başlayıp 1.500 TL'ye kadar çıkan promosyonları alan emekliler şimdi yüksek paraları almak istiyor. Bunun için yapılması gereken işlemler çok kolay.