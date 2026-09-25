EMEKLİ PROMOSYON KAMPAYNALARI 2026 EYLÜL | Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte, tam liste!

Eylül ayında emeklilere yönelik kampanyalarda maaş miktarı ve bankaların sunduğu ek avantajlar öne çıkıyor. Promosyon ödemesinden yararlanmak isteyenler, maaşını hangi bankaya taşıması gerektiğini ve başvuru şartlarını merak ediyor. İşte Eylül 2026'da bankaların emeklilere sunduğu promosyon seçenekleri ve güncel ödeme tutarları...
Bankalar, 3 yıl boyunca maaşlarını kendi bankalarından alma taahhüdü veren emeklilere maaş tutarına göre nakit promosyon öderken, fatura talimatı, kredi kartı harcaması, sigorta ve dijital bankacılık kullanımı gibi ek koşullarla toplam ödemeyi artırıyor.
Kampanyalarda 35 bin liraya varan promosyonun yanı sıra faizsiz kredi ve nakit avans gibi ek fırsatlar da bulunuyor.
Temmuz 2026 itibarıyla emekli taban aylığının 23 bin 552 TL'ye yükselmesiyle yüzde 25 hisse alan bir yetimin aylığı 5 bin 888 TL, yüzde 50 hisse alan dul eşin aylığı 11 bin 776 TL, yüzde 75 hisse alan dul eşin aylığı ise 17 bin 664 TL oldu.
5 bin 888 TL alan hak sahibi 5 bin TL, 11 bin 776 TL alan hak sahibi 8 bin TL, 17 bin 664 TL alan hak sahibi ise 10 bin TL promosyon alabiliyor. Promosyon miktarı bankalara ve ek avantajlara göre değişiklik gösterebiliyor.
İş Bankası: Bankanın kampanyasına göre 20 bin TL ve üzeri emekli maaşı alanlara 15 bin TL nakit promosyon sunuluyor. Fatura talimatıyla 1.000 TL nakit, yeni kredi kartı alıp belirli tutarın üzerinde harcama yapılması halinde 9 bin TL MaxiPuan fırsatı bulunuyor. Böylece toplam avantaj 25 bin TL'ye kadar çıkıyor. Kampanya 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli.
Garanti BBVA: Maaşı 10 bin TL'ye kadar olan emeklilere 6 bin 250 TL, 10 bin-15 bin TL arasındakilere 10 bin TL, 15 bin-20 bin TL arasındakilere 12 bin 500 TL, 20 bin TL ve üzerindeki maaşlara ise 15 bin TL nakit promosyon veriliyor. Banka ayrıca Bonus veya Paracard ile 2 bin TL harcamaya 6 bin TL, 2 bin TL Avans Hesap harcamasına 2 bin TL ve yeni sigorta poliçesine 2 bin TL olmak üzere 10 bin TL'ye varan ek bonus sunuyor. Böylece toplam ödeme 25 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
Yapı Kredi: Banka, 3 yıl boyunca maaşını Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emeklilere 30 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor. 20 bin TL'nin üzerindeki maaşlarda temel promosyon 15 bin TL olarak uygulanıyor. Fatura talimatı ve kredi kartı harcaması gibi koşullara göre 5 bin TL'ye kadar ek ödül alınabiliyor. Dijital aktiflik için de maaş bareminden bağımsız 2 bin TL ek nakit ödül bulunuyor.
Banka ayrıca Yapı Kredi Mobil üzerinden müşteri olunması halinde, kampanya kodu kullanılarak harcama koşulu olmaksızın kredi kartına 3 bin TL ek nakit ödül yükleneceğini belirtiyor.
ING: ING, emekli maaşını bankaya taşıyanlara maaş tutarına göre koşulsuz 15 bin TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. Ek nakit promosyonlarla birlikte toplam tutarın 32 bin TL'ye kadar çıkabileceği belirtiliyor. Banka ayrıca para transferlerinde masraf alınmaması, ihtiyaç kredisinde yüzde 3,48 faiz oranı ve Turuncu Ekstra avantajları gibi ek imkanlar sunuyor.
DenizBank: 30 Eylül 2026'ya kadar yeni hesap açan ve üç yıl boyunca maaş alma sözü veren emekliler kampanyadan yararlanabiliyor. Banka 12 bin TL'ye kadar nakit promosyonun yanı sıra Kredili Mevduat Hesabı, iki otomatik fatura talimatı ve aktif kredi kartı kullanımı gibi koşullarla 18 bin TL'ye kadar ek promosyon fırsatı sunuyor. Toplam avantaj 30 bin TL'ye kadar çıkıyor.
QNB: Emekli maaşını QNB'ye taşıyan ve üç yıl boyunca maaşını bankadan alan müşterilere 20 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuluyor.
Şekerbank: Bankanın kampanyasında temel maaş promosyonuna ek olarak vadesiz hesap, kredi kartı bonusu, sigorta, KMH ve fatura talimatı gibi ürün ve hizmetlerden yararlanılması halinde toplam promosyon 35 bin TL'ye kadar çıkıyor.