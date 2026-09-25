EMEKLİ PROMOSYON KAMPAYNALARI 2026 EYLÜL | Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte, tam liste!

DUL VE YETİMLERE NE KADAR PROMOSYON ÖDENİYOR?

Temmuz 2026 itibarıyla emekli taban aylığının 23 bin 552 TL'ye yükselmesiyle yüzde 25 hisse alan bir yetimin aylığı 5 bin 888 TL, yüzde 50 hisse alan dul eşin aylığı 11 bin 776 TL, yüzde 75 hisse alan dul eşin aylığı ise 17 bin 664 TL oldu.

5 bin 888 TL alan hak sahibi 5 bin TL, 11 bin 776 TL alan hak sahibi 8 bin TL, 17 bin 664 TL alan hak sahibi ise 10 bin TL promosyon alabiliyor. Promosyon miktarı bankalara ve ek avantajlara göre değişiklik gösterebiliyor.