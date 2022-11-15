Emekli promosyon ödemeleri güncel liste 2022: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, en yüksek hangi banka veriyor?

Emeklilere ek gelir sağlayan emekli promosyon ödemeleri için bankaların yarışı Kasım ayında da devam ediyor. Hatırlanacağı üzere SGK, emekli promosyonu kampanyaları kapsamında anlaşma sağladığı 19 banka için 5000 TL limit koymuştu. Bu gelişmeyle beraber başta Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank olmak üzere bankaların Kasım ayı promosyon miktarları güncellendi. Hal böyle olunca milyonlarca emekli, ''Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, en yüksek hangi banka veriyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2022 Kasım ayı bankaların emekli promosyon kampanyaları ve tüm detaylar.
SGK emeklilere ödenecek en düşük promosyon tutarlarını güncelledi.
Emekli aylığı 3 bin 500 TL'ye kadar olanlara 3 bin TL, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak.
SGK ile protokol imzalayan 19 banka 1 Kasım'dan itibaren 3 yıllık taahhüt veren emeklilere en az yenilenen taban tutarları ödemek zorunda olacak.
Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf- Bank, Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Deniz- Bank, Türk Ekonomi Bankası, ING Bank, Şekerbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Odeabank, Fibabanka.
Eğer kişi aynı banka üzerinden maaş almaya devam edecekse yeni promosyon başvurusu yapılmalı. Bu durumda banka önceki taahhütten kalan sürenin promosyon tutarını düşerek yeni tutarı emekliye ödeyecek.
Ancak farklı bankaya geçme durumu varsa bunun için taahhüdün sürdüğü bankaya kalan sürenin tutarını iade etmek yeterli olacak.
Ziraat Bankası; SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini kendi bankalarından alan müşterilerine;
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor.
Müşterilerin 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup 2022 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.
Başvurular 18 Ekim 2022 tarihi itibari ile başladı ve promosyon ödemeleri ise 01 Kasım 2022 tarihi itibari ile gerçekleşti.
Vakıfbank, 1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı için;
3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,
3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,
7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,
10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL
3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapıyor.
Promosyon ödemeleri; 3 yıl süre ile emekli maaşının Vakıfbank'tan alınmasının taahhüt edilmesi koşuluyla ödenecektir.
Söz konusu 3 (üç) yıllık süre içerisinde, gelir/aylık tutarlarında meydana gelecek yıllık artış dolayısıyla, gelir/aylık alanlara ilave promosyon ödemesi yapılmayacaktır.
Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.
01 Kasım 2022 tarihinden itibaren;
3.500.-TL'ye kadar olanlara 3.000.-TL,
3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,
7.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL
10.000.-TL'den fazla olanlara 5.000.-TL 3 (üç) yıl için peşin promosyon ödemesi yapılacak.
Daha önce Halkbank'tan promosyon ödemesi almış ve taahhüt süresi devam eden müşterilerin iade etmesi gereken tutar, yeni ödenecek promosyon tutarından mahsup edilerek ödeme yapılacaktır.
Halkbank'tan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.
Emeklilere 7.500 TL'ye Varan Promosyona Ek Maximum Kart'ları Aidatsız Kullanma Fırsatı!
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Kasım 2022 - 30 Kasım 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.
Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.
Yurt geneline yaygın Şube ve Bankamatikler aracılığı ile emekli maaşına kolayca ulaşmak isteyen tüm emekliler, İnternet Şubesi'nden ve İşCep'ten emekli maaşlarını taşıyabilir, emekli promosyon başvurusunda bulunabilir ve tüm emekli maaş işlemlerini gerçekleştirebilirler ya da en yakın İş Bankası şubesinden emekli maaşlarını kolayca taşıyabilirler.
1 Kasım 2022 – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşteriler, 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.200 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 4.900 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.300 TL; 10.000 TL' nin üzerindeyse 7.000 TL nakit promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 200 TL ek nakit ödül ödenir.
1 Kasım 2022 – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında ilk kez kredi kartı alan veya promosyon başvuru tarihinden önceki 3 ay içerisinde mevcut kart/kartları ile hiç harcama yapmamış olan müşteriler; kampanya başlangıç tarihinden 31.12.2022'ye kadar yapacakları toplam 500 TL harcama sonrasında ek 300 TL nakit promosyon almaya hak kazanacaklardır.
Ödeme kişilerin emekli maaş hesaplarına ve hala ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ayın ilk haftası yapılacaktır.
Emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emekliler, 5.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanıyor.
Promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılacaktır. Buna göre;
Aylık 3.500 TL altında maaş alanlara 3.000 TL,
Aylık 3.500 TL ile 7.500 TL arasında maaş alanlara 3.500 TL,
Aylık 7.500 TL ile 10.000 TL arasında maaş alanlara 4.500 TL,
10.000 TL ve üzeri maaş alanlara 5.000 TL ödenecek.
Kampanya 01.11.2022 -31.12.2023 arası emekli maaşını Denizbank'a devir etmiş emekli maaş müşterileri için geçerlidir.
Promosyon bedeli peşin olarak hesabınıza yatırılacaktır.
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 01 Kasım – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı Akbank'tan almayı taahhüt ederek 7.000 TL'ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz.
Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank'a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.
Maaşı 0 - 3.499 TL olan emekliler: SGK Promosyon Tutarı 3.000 TL + Ek Promosyon Tutarı 1.200 TL = Toplam 4.200 TL
Maaşı 7.500 TL - 9.99TL olan emekliler: SGK Promosyon Tutarı 4.500 TL + Ek Promosyon Tutarı 1.750 TL = Toplam 6.250 TL
Maaşı 10.000 TL ve üzeri olan emekliler: SGK Promosyon Tutarı 5.000 TL + Ek Promosyon Tutarı 2.000 TL = Toplam 7.000 TL
Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emeklilere 6.000 TL'ye varan nakit promosyona ek 1.500 TL bonus fırsatı var!
Garanti BBVA'da emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 3.600 TL,
3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilere 4.200 TL,
7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilere 5.400 TL,
10.000 TL ve üstünde olan emeklilere 6.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.
Promosyon avantajından 1 - 30 Kasım 2022 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekli müşterileri yararlanabilir.
Emekli maaşınızı QNB Finansbank'tan alarak 5.000 TL 'ye kadar promosyon kazanabilirsiniz!
Promosyon ödemesi aşağıda belirtilen emekli maaş tutar aralıkları dikkate alınarak yapılacak; 3 aylık ödenen maaşlar için; aylık ortalama maaş tutarına göre promosyon tutarı belirlenecektir.
0-3499.-TL kadar olanlara 3.000.-TL,
3.500.-TL-7.499.-TL arasında olanlara 3.500.-TL,
7.500.-TL-9.999.-TL arasında olanlara 4.500.-TL,
10.000.-TL ve daha fazla olanlara 5.000.-TL, promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Kampanya 31.12.2022 tarihine kadar geçerlidir.