Emekli promosyon ödemeleri güncel liste 2022: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, en yüksek hangi banka veriyor?

EMEKLİ PROMOSYONUNDA YENİ DÖNEM!

SGK emeklilere ödenecek en düşük promosyon tutarlarını güncelledi.

Emekli aylığı 3 bin 500 TL'ye kadar olanlara 3 bin TL, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak.

SGK ile protokol imzalayan 19 banka 1 Kasım'dan itibaren 3 yıllık taahhüt veren emeklilere en az yenilenen taban tutarları ödemek zorunda olacak.