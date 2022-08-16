Emekli promosyon veren bankalar 2022: Emekli promosyonu ne kadar, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans, Emekli maaşını Türkiye Finans'a getiren müşteriler 5.000 TL'ye varan tutarda promosyon kampanyası yaptığını duyurdu. Öte yandan emekli yakınını getirenlere her bir kişi için 250 TL'lik ek fırsatlar da dikkat çekiyor. 10 kişi için bu ödemeden yararlanılabiliyor.

Ayrıca kredi kartı ile ilk 3 ay yapılacak 250 lira ve üzeri harcamalar için aylık 100, toplam 300 lira puan kazanma imkanı sunuyor.

YAPI KREDİ

Yapı krediden emeklilere 4.000 TL promosyon fırsatı sunuluyor. 2 – 31 Ağustos 2022 tarihine kadar SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 4.850 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 6.000 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.250 TL nakit promosyon ödenir.

ING BANK

ING Türkiye, emeklilere sunduğu ek koşulsuz nakit maaş promosyonunu 7 bin TL'ye yükseltti

ING Türkiye açıklamasına göre, emekli maaşını ING'ye taşıyanlar, maaş tutarına göre 7 bin TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon kazanabiliyor. Emekliler ayrıca, emekli arkadaşlarını ING'li yaptıkları takdirde kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda 1.250 TL'ye varan ek promosyon hakkı elde ediyor. Böylelikle emekliler toplamda 8 bin 250 TL'ye varan promosyon kazanma fırsatını yakalıyor.

Emekli maaşını ING'ye taşıyanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; 1.500 TL'ye kadar ise 4 bin 650 TL, 1.500 TL-2 bin 500 TL arası ise 5 bin 800 TL ve 2 bin 500 TL ve üzeri ise 7 bin ek koşulsuz nakit promosyon almaya hak kazanıyor. Emekli maaşını 3 yıl boyunca ING Türkiye'den alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri de ING'nin promosyon kampanyasından yararlanabiliyor. ING Türkiye'nin kampanyasından 5-31 Ağustos 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler faydalanabiliyor.

HALKBANK

Halkbank, 1.500 TL'den az emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL'den fazla maaş alanlara ise 750 TL ödeme yapıyor.

TEB

Emekli maaşını 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri 5 bin 500 TL'ye varan nakit promosyon ödüyor.

İşte promosyonda merak edilen soruların yanıtları: