Emekli promosyon veren bankalar kimler, ne kadar? Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek emekli promosyon kampanyası!

Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor.

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre; Emekliler promosyon kampanyalarında 7 bin 500 liraya varan ödeme alırken, yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira ödeniyor. İşte bazı kampanyalar: