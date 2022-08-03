Emekli promosyon veren bankalar kimler, ne kadar? Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek emekli promosyon kampanyası!

Emeklilere bankalar tarafından sağlanan promosyonlara bir yenisi daha eklendi. Ağustos kampanyalarıyla promosyon tutarı 7 bin 500 liraya kadar çıkarken vatandaşlar bu fırsatlardan yararlanmak üzere detayları merak ediyor. Banka emekli promosyon ücretleri bu noktada araştırma konusu haline geliyor. Peki, Emekli promosyon veren bankalar kimler, ne kadar? İşte İş Bankası, Akbank, Garanti, ING, Finansbank, Şekerbank, TEB, Ziraat Bankası gibi tüm bankaların 2022 emekli promosyon ücretleri...
Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor.
Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre; Emekliler promosyon kampanyalarında 7 bin 500 liraya varan ödeme alırken, yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira ödeniyor. İşte bazı kampanyalar:
Ayrıca en az 2 otomatik fatura talimatı verene 250 lira, kredi kartı alarak bin 250 lira ve üzeri harcama yapanlara 250 lira chip-para ödüyor.Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor.Şubelerde öncelikli hizmet, tüm bankaların ATM'lerinden ayda 2 kere ücretsiz para çekme, ücretsiz havale-EFT, kefilsiz kredi ve indirimli faiz oranları gibi avantajlar da var.
DENİZBANK
Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira promosyon ödüyor. 1 otomatik ödeme talimatı verenler ek ödülle maaşa göre 1.425, 1.600, 1.750 lira alabiliyor.
GARANTİ BBVA
Maaşa göre 4.850, 6.000, 7.250 lira nakit promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca 'yakınını getir' kampanyasıyla maaşını taşımaya davet edilen her bir emekli yakını için 250 lira ilave ödeme gerçekleştiriyor.
Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alan emekliler, internet ve mobil şubelerden gerçekleştirecekleri havale ve hafta içi saat 16.00'ya kadar yapacakları EFT işlemleri için ücret ödemiyor.
ING
31 Ağustos'a kadar maaşını taşıyanlara ek koşulsuz maaşa göre 3.500, 4.250, 5.000 lira veriyor.
İŞ BANKASI
30 Eylül'e kadar geçerli kampanya ile; maaşını taşıyanlara maaşa göre 3.500, 4.250, 5.000 lira ödeme yapıyor.Ayrıca emekli yakınına referans olan emeklilere, her bir emekli yakını için 250 lira puan veriyor.
En çok 2 kişi için puan kazanılabiliyor. İşCep, internet şubesi ve telefon şubesinden emekli maaş hesabından ücretsiz ve sınırsız havale, diğer banka ATM'lerinden ayda 2 kez ücretsiz nakit çekim imkanı, özel kredi ve mevduat kampanyaları, aidatsız kart gibi imkanlar da emeklileri bekliyor.
KUVEYT TÜRK
Maaşa göre 1.750, 1.875, 2.000 lira ödeme yapıyor. Kart ile ilk 100 lira ve üzeri market alışverişine 20 lira puan hediye ediyor.
Ortak ATM'lerden 2 kez ücretsiz para çekimi (limiti 2.000 TL), dijital kanallardan ücretsiz EFT ve havale, aidatsız kart imkanı sunuyor, mevduat hesaplarından hesap işlem ücreti almıyor.
QNB FİNANSBANK
Maaşını taşıyanlara maaşa göre 3.500, 4.250, 5.000 lira ödüyor. Emekli kredi kartı sahiplerine market ve eczanede yılda 360 lira indirim imkanı da sunuyor.
Tüm banka ATM'lerinden ayda 2 kere ücretsiz para çekme hakkı, internet ve mobil şubeden ücretsiz EFT ve havale, şubelerde işlem önceliği, özel Emekli Bankacılığı hakkı, ilk yılı aidatsız kart gibi imkanlar da var.