Emekli zammı 2027 Ocak hesabı (SSK, Bağ-Kur) | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 25 BİN 928 TL OLABİLİR

Ocak zammıyla ilgili en çok merak edilen konuların başında en düşük emekli aylığının ulaşacağı tutar geliyor. Mevcut 23 bin 552 TL seviyesindeki en düşük emekli aylığına yüzde 10,09 oranında artış yapılması halinde ödeme tutarının 25 bin 928 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Ancak en düşük emekli aylığındaki artışın uygulanabilmesi için ayrıca yasal düzenleme yapılması gerekebilir. Bu nedenle hesaplanan tutar kesinleşmiş yeni maaş olarak değerlendirilmemeli.