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Giriş Tarihi: 2.11.2026 07:59

Emekli zammı 2027 Ocak hesabı (SSK, Bağ-Kur) | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2027 Ocak emekli zammı için geri sayım sürerken milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi gözünü açıklanacak enflasyon rakamlarına çevirdi. Yılın ikinci yarısına ilişkin aylık enflasyon verileri, ocak ayında maaşlara yapılacak artışın belirlenmesinde etkili olacak. Emekliler, 2027'nin ilk ayında maaşlarına ne kadar zam yansıyacağını ve en düşük emekli aylığının hangi seviyeye çıkacağını merak ediyor.

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Emekli zammı 2027 Ocak hesabı SSK, Bağ-Kur | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
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Yeni yıl yaklaşırken emekli maaşlarına yapılacak zam hesaplamaları da gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı, 2026 yılının ikinci 6 aylık enflasyon verisinin tamamlanmasıyla netleşecek. Mevcut veriler ve olası zam senaryoları üzerinden 2027 Ocak maaşları için hesaplamalar yakından takip ediliyor.

4. VERİ AÇIKLANACAK!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) salı günü saat 10:00'da aylık ve yıllık enflasyon verilerini açıklayacak. Böylelikle emekli ve memur maaşlarına yansıtılacak zam oranına ilişkin dördüncü veri ortaya çıkmış olacak. Şu ana kadar maaşlara yansıtılacak enflasyon oranı yüzde 5,57 oldu.

OCAK 2027 EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam, 2026 yılının temmuz-aralık dönemindeki altı aylık enflasyon oranına göre belirlenecek.

İlk üç aylık verinin açıklanmasıyla birlikte zam oranının yüzde 5,57'lik bölümü kesinleşti. Geriye kalan ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon rakamları ise nihai zam oranını belirleyecek.

Bu süreçte ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminleri de emekli maaşlarına yönelik beklentilerin şekillenmesinde etkili oluyor.

AA FİNANS ANKETİNDE YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 29,64

AA Finans tarafından düzenlenen Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, 2026 yılının tamamında enflasyonun yüzde 29,64 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. Ankette ekim ayı enflasyonuna ilişkin beklenti ise yüzde 2,2 olarak açıklandı.

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Yıl sonu tahmininin gerçekleşmesi halinde, 2026'nın ikinci altı aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 10,09 olması öngörülüyor.

Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 maaşlarına yüzde 10,09 oranında artış yansıyabilecek. Ancak söz konusu oran henüz kesinleşmiş değil.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 25 BİN 928 TL OLABİLİR

Ocak zammıyla ilgili en çok merak edilen konuların başında en düşük emekli aylığının ulaşacağı tutar geliyor. Mevcut 23 bin 552 TL seviyesindeki en düşük emekli aylığına yüzde 10,09 oranında artış yapılması halinde ödeme tutarının 25 bin 928 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Ancak en düşük emekli aylığındaki artışın uygulanabilmesi için ayrıca yasal düzenleme yapılması gerekebilir. Bu nedenle hesaplanan tutar kesinleşmiş yeni maaş olarak değerlendirilmemeli.

YÜZDE 10,09 ZAM YAPILIRSA EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Yıl sonu enflasyon beklentisinin gerçekleşmesi ve Ocak 2027'de yüzde 10,09 oranında zam uygulanması halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında önemli bir artış yaşanacak.

Kesin zam oranı, 2026 yılının ekim, kasım ve aralık aylarına ait enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netlik kazanacak.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Emekli zammı 2027 Ocak hesabı (SSK, Bağ-Kur) | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
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