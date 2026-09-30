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Giriş Tarihi: 30.09.2026 08:27

EMEKLİ ZAMMI 2027 OCAK HESAPLAMALARI | SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2027 yılına yaklaşılırken emekli maaşlarına yapılacak Ocak zammı için hesaplamalar hız kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yeni yılda maaşlarının ne kadar olacağını ve en düşük emekli aylığının hangi seviyeye çıkacağını merak ediyor. TÜİK verilerine göre TÜFE, temmuz ayında yüzde 1,78 arttı. Ağustos ayında ise TÜFE aylık %1,84 artış gösterirken yıllık TÜFE %31,51 oldu.

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EMEKLİ ZAMMI 2027 OCAK HESAPLAMALARI | SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
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Ocak 2027 emekli zammında yılın ikinci yarısındaki enflasyon verileri belirleyici olacak. Gözler açıklanacak yeni verilerle birlikte şekillenecek zam oranına çevrilirken, emeklilerin alacağı maaşa ilişkin farklı hesaplamalar da gündeme geliyor. TÜİK, eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını 5 Ekim'de açıklayacak. Böylece 3. zam oranı da netleşecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

TCMB'nin yıl sonu beklentisi gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 8,70 olacak. OVP'ye göre 6 aylık enflasyon %9,04 olarak hesaplanıyor. Piyasa katılımcıları ise yüzde 10,07 artış bekliyor.

FKB'nin son tahminine göre ise 6 aylık TÜFE yüzde 10,73 olacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında en az yüzde 8,70 en fazla ise yüzde 10,73 zam alacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük emekli aylığı şu şekilde olacak:

Mevcut maaş: 23.552 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 25.601 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 25.681 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 25.921 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 26 bin 79 TL
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Mevcut maaş: 23.552 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 25.601 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 25.681 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 25.921 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 26.079 TL

Mevcut maaş: 30.000 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 32.610 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 32.712 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 33.018 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 33.219 TL

Mevcut maaş: 35.000 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 38.045 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 38.164 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 38.521 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 38.756 TL

Mevcut maaş: 45.000 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 48.915 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 49.068 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 49.527 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 49.828 TL
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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