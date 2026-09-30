EMEKLİ ZAMMI 2027 OCAK HESAPLAMALARI | SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Ocak 2027 emekli zammında yılın ikinci yarısındaki enflasyon verileri belirleyici olacak. Gözler açıklanacak yeni verilerle birlikte şekillenecek zam oranına çevrilirken, emeklilerin alacağı maaşa ilişkin farklı hesaplamalar da gündeme geliyor. TÜİK, eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını 5 Ekim'de açıklayacak. Böylece 3. zam oranı da netleşecek.
TCMB'nin yıl sonu beklentisi gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 8,70 olacak. OVP'ye göre 6 aylık enflasyon %9,04 olarak hesaplanıyor. Piyasa katılımcıları ise yüzde 10,07 artış bekliyor.
FKB'nin son tahminine göre ise 6 aylık TÜFE yüzde 10,73 olacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında en az yüzde 8,70 en fazla ise yüzde 10,73 zam alacak.
Mevcut maaş: 23.552 TL
Mevcut maaş: 30.000 TL
Mevcut maaş: 35.000 TL