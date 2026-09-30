EMEKLİ ZAMMI 2027 OCAK HESAPLAMALARI | SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

TCMB'nin yıl sonu beklentisi gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 8,70 olacak. OVP'ye göre 6 aylık enflasyon %9,04 olarak hesaplanıyor. Piyasa katılımcıları ise yüzde 10,07 artış bekliyor.

FKB'nin son tahminine göre ise 6 aylık TÜFE yüzde 10,73 olacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında en az yüzde 8,70 en fazla ise yüzde 10,73 zam alacak.