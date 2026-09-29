EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA: Enflasyonla netleşecek! 2027 Ocak’ta en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak ayında alacağı zam oranına yönelik hesaplamalar sürüyor. Merkez Bankası'nın enflasyon beklentileri doğrultusunda olası artış oranı gündemdeki yerini korurken, eylül ayı enflasyon verileri 5 Ekim'de açıklanacak. Bu verinin ardından yılın ikinci yarısındaki enflasyon tablosu biraz daha netleşecek.
TÜİK takvimine göre Eylül 2026 enflasyon rakamları 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da duyurulacak. Böylece eylül ayına ait aylık ve yıllık TÜFE değişimi netleşecek.
Verilerin açıklanmasının ardından gözler, yılın son üç ayında yayımlanacak ekim, kasım ve aralık enflasyon rakamlarına çevrilecek.
Emekliler için toplam enflasyon temmuz ayında 2026 yılının ilk altı aylık dönemi için yüzde 17,76 oldu. TÜİK verilerine göre TÜFE, temmuz ayında yüzde 1,78 arttı. Ağustos ayında ise TÜFE aylık %1,84 artış gösterirken yıllık TÜFE %31,51 oldu. Böylelikle zam oranı şimdiden yüzde 3,65 oldu.
Orta Vadeli Program'da yer alan enflasyon hedefi 2026 yıl sonu enflasyonu için yüzde 28,4 oldu. OVP'de yer alan tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9,04 çıkacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda ise yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 26'dan yüzde 28'e çıkarıldı.
TCMB'nin yıl sonu için açıkladığı yüzde 28'lik tahminin gerçekleşmesi halinde, yılın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 8,70 olması bekleniyor.
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61'e yükseldi. Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde Temmuz-Aralık 2026 dönemindeki 6 aylık enflasyon yüzde 10,07 olacak ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammı da yüzde 10,06 olarak hesaplanacak.
Son olarak Finansal Kurumlar Birliği ile İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan Ekonomik Görünüm Endeksi'nde ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 30,32 oldu.
Yüzde 30,32'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre ise yılın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yüzde 10,67 olması bekleniyor.