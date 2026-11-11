Emekli zammı hesaplama: Gözler enflasyon verilerinde! 2027 en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

EMEKLİ ZAMMI İÇİN 4 FARKLI SENARYO

2027 Ocak emekli zammına ilişkin yıl sonu enflasyon tahminleri dört farklı hesaplamayı ortaya koyuyor. OVP tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 9,04, Merkez Bankası anketine göre yüzde 10,08, AA Finans beklentisine göre yüzde 10,09, Finansal Kurumlar Birliği tahminine göre ise yüzde 10,45 olabilir.

Bu senaryolara göre 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığının 25 bin 681 TL ile 26 bin 13 TL arasında değişmesi öngörülüyor. Ancak söz konusu rakamlar tahminlere dayanıyor; kesin zam oranı yıl sonu enflasyon verileriyle belli olacak.