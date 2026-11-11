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Giriş Tarihi: 11.11.2026 09:52

Emekli zammı hesaplama: Gözler enflasyon verilerinde! 2027 en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

Ocak 2027 emekli maaşı zammına ilişkin hesaplamalar, ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yeniden gündeme geldi. İlk dört aylık verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 8,29 seviyesine ulaştı. Yılın son iki ayına ait enflasyon rakamlarının da eklenmesiyle kesinleşecek artış oranı ve en düşük emekli maaşının yeni tutarı merak ediliyor. Emekliler, ocak ayında aylıklarına ne kadar zam yapılacağını yakından takip ediyor.

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Emekli zammı hesaplama: Gözler enflasyon verilerinde! 2027 en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?
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Emeklilerin 2027 yılı ocak ayında alacağı zamlı maaşlara ilişkin tahminler, yeni enflasyon verileriyle birlikte yeniden hesaplanıyor. TÜİK'in ekim ayı rakamlarını duyurmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklileri için dört aylık zam farkı yüzde 8,29 oldu. Kesin artışın belirlenmesi için geriye kasım ve aralık ayı verileri kaldı. Milyonlarca emekli, yeni maaşlarının yanı sıra en düşük emekli aylığında yapılacak düzenlemenin ayrıntılarını da bekliyor.

OCAK 2027 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMASI

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam, 2026'nın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon üzerinden hesaplanıyor. TÜİK verilerine göre temmuz ayında yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84, eylülde yüzde 1,84 ve ekimde yüzde 2,58 oranında aylık enflasyon kaydedildi.

Açıklanan dört aylık rakamların ardından emeklilerin maaşlarına yansıyacak artış şimdilik yüzde 8,29 olarak hesaplandı. Nihai zam oranının belirlenmesi için kasım ve aralık ayı enflasyon sonuçlarının da açıklanması gerekiyor.

EMEKLİ ZAMMI İÇİN 4 FARKLI SENARYO

2027 Ocak emekli zammına ilişkin yıl sonu enflasyon tahminleri dört farklı hesaplamayı ortaya koyuyor. OVP tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 9,04, Merkez Bankası anketine göre yüzde 10,08, AA Finans beklentisine göre yüzde 10,09, Finansal Kurumlar Birliği tahminine göre ise yüzde 10,45 olabilir.

Bu senaryolara göre 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığının 25 bin 681 TL ile 26 bin 13 TL arasında değişmesi öngörülüyor. Ancak söz konusu rakamlar tahminlere dayanıyor; kesin zam oranı yıl sonu enflasyon verileriyle belli olacak.

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Bu tahminlere göre en düşük emekli aylığı şu şekilde gerçekleşecek:

OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 25.681 TL

Piyasa tahmini: Yüzde 10.08 zamlı 25 bin 926 TL

AA finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 25 bin 933 TL

FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 26 bin 79 TL

REFAH PAYI FORMÜLÜ MASADA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emekliler için yeni bir düzenleme yapılacağına dair sinyaller vermesi akıllara refah payını getirdi. Enflasyon artışına yüzde 5 ila yüzde 20 arasında bir refah payının eklenmesi beklentiler arasında.Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranının ortalama olarak yüzde 10 olacağı hesaplanıyor. Bunun üzerine eklenecek refah payının da 5-20 puan aralığında olması tahmin ediliyor.Mevcut taban maaşı 23 bin 552 TL olan bir emeklinin aylığına yüzde 10 enflasyon artışı yapılması durumunda maaş 25 bin 907,20 TL'ye yükselecek. Bu artışa ek olarak 5 puan refah payı verilmesi halinde maaş 27 bin 202,56 TL, 10 puan refah payı verilmesi durumunda 28 bin 497,92 TL olacak.

Refah payının 15 puan olması halinde emekli aylığı 29 bin 793,28 TL'ye, 20 puan olması durumunda ise 31 bin 088,64 TL'ye ulaşacak.

Yüzde 10 zam oranı üzerinden refah payı ile oluşacak tablo şu şekilde:

23.552 TL mevcut maaş için:

%10 zamlı maaş: 25.907,20 TL

%5 refah payı: 27.202,56 TL

%10 refah payı: 28.497,92 TL

%15 refah payı: 29.793,28 TL

%20 refah payı: 31.088,64 TL

25.000 TL mevcut maaş için:

%10 zamlı maaş: 27.500 TL

%5 refah payı: 28.875 TL

%10 refah payı: 30.250 TL

%15 refah payı: 31.625 TL

%20 refah payı: 33.000 TL

30.000 TL mevcut maaş için:

%10 zamlı maaş: 33.000 TL

%5 refah payı: 34.650 TL

%10 refah payı: 36.300 TL

%15 refah payı: 37.950 TL

%20 refah payı: 39.600 TL

35.000 TL mevcut maaş için:

%10 zamlı maaş: 38.500 TL

%5 refah payı: 40.425 TL

%10 refah payı: 42.350 TL

%15 refah payı: 44.275 TL

%20 refah payı: 46.200 TL

40.000 TL mevcut maaş için:

%10 zamlı maaş: 44.000 TL

%5 refah payı: 46.200 TL

%10 refah payı: 48.400 TL

%15 refah payı: 50.600 TL

%20 refah payı: 52.800 TL

45.000 TL mevcut maaş için:

%10 zamlı maaş: 49.500 TL

%5 refah payı: 51.975 TL

%10 refah payı: 54.450 TL

%15 refah payı: 56.925 TL

%20 refah payı: 59.400 TL

50.000 TL mevcut maaş için:

%10 zamlı maaş: 55.000 TL

%5 refah payı: 57.750 TL

%10 refah payı: 60.500 TL

%15 refah payı: 63.250 TL

%20 refah payı: 66.000 TL

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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