Emekli zammı hesaplamaları başladı! Ocak 2027’de SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin beklediği 2027 Ocak zammında yeni hesaplama dönemi başladı. Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık zam hesabında ilk üç aylık bölüm tamamlandı. Emekli maaşı artışında son sözü yılın kalan enflasyon verileri söyleyecek.
2027 Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam için hesaplamalar sürüyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı artışta belirleyici olan temmuz-aralık dönemi enflasyonunun ilk üç aylık verisi belli oldu. Temmuz, ağustos ve eylül aylarında gerçekleşen fiyat artışlarıyla birlikte üç aylık birikimli enflasyon yüzde 5,57 olarak hesaplandı.
Ocak zammının kesin oranının ortaya çıkması için ekim, kasım ve aralık aylarına ait enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor. Bu nedenle mevcut oran, emeklilerin yeni yılda alacağı kesin zam miktarını değil, şu ana kadar oluşan enflasyon kaynaklı artışı gösteriyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ve temmuz aylarındaki maaş artışları, ilgili altı aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranı esas alınarak belirleniyor. 2027 Ocak dönemi için temmuz-aralık ayları arasındaki enflasyon toplamı dikkate alınacak.
Açıklanan verilere göre temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 1,78, ağustos ayında yüzde 1,84 ve eylül ayında yüzde 1,84 oldu. Bu üç aylık verinin bileşik etkisiyle oluşan enflasyon oranı yüzde 5,57 seviyesine ulaştı.
Böylece emekli zammı hesabında ilk üç aylık aşama tamamlandı. Yılın kalan bölümünde açıklanacak enflasyon rakamları, ocak ayında uygulanacak altı aylık artışın belirlenmesinde etkili olacak.
Temmuz 2026 döneminde yapılan artışın ardından en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL olarak uygulanıyor. Emeklilerin merak ettiği konuların başında ise bu tutarın 2027 Ocak ayında hangi seviyeye çıkacağı geliyor.
Mevcut en düşük emekli maaşına yalnızca açıklanan üç aylık birikimli enflasyon oranının uygulanması halinde tutar yaklaşık 24 bin 864 TL'ye ulaşıyor. Ancak bu rakam, ocak ayında kesin olarak ödenecek maaş anlamına gelmiyor. Hesaplama, yalnızca şu ana kadar açıklanan enflasyon verilerinin mevcut aylığa yansıtılmasıyla ortaya çıkıyor.
En düşük emekli aylığının yeni dönemde artırılması konusunda ayrıca yasal düzenleme yapılması gerekebileceğinden, nihai tutarın belirlenmesinde alınacak resmi kararlar da önem taşıyor.
Yıl sonu enflasyon beklentileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alabileceği zam oranına ilişkin farklı senaryolar ortaya koyuyor. Tahminlerin gerçekleşmesi halinde altı aylık enflasyon oranı ve buna bağlı maaş tutarları değişebilecek.
Mevcut en düşük emekli aylığı olan 23 bin 552 TL üzerinden yapılan örnek hesaplamalar şöyle:
Yüzde 8,70 zam senaryosu: Yaklaşık 25 bin 601 TL
Yüzde 9,04 zam senaryosu: Yaklaşık 25 bin 681 TL
Yüzde 10,07 zam senaryosu: Yaklaşık 25 bin 924 TL
Yüzde 10,11 zam senaryosu: Yaklaşık 25 bin 933 TL
Yüzde 10,73 zam senaryosu: Yaklaşık 26 bin 79 TL
Bu tutarlar, farklı yıl sonu enflasyon tahminleri üzerinden yapılan hesaplamalardır. Kesinleşmiş maaşlar olarak değerlendirilmemelidir. Ayrıca en düşük emekli aylığına yapılacak artışın kapsamı ve miktarı, bu konuda alınacak yasal karar doğrultusunda şekillenebilir.
2027 Ocak emekli zammının kesin oranı, 2026 yılının ikinci yarısına ait altı aylık enflasyon verisinin tamamlanmasıyla belli olacak. Ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı hesaplanabilecek.
Emekliler açısından yıl sonu verileri kadar, en düşük emekli aylığına ilişkin olası yasal düzenlemeler de önem taşıyor. Bu nedenle yeni maaş tutarları için hem enflasyon sonuçlarının hem de resmi açıklamaların takip edilmesi gerekiyor.