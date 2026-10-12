Emekli zammı hesaplamaları başladı! Ocak 2027’de SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2027 OCAK EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMASI: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2027 Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam için hesaplamalar sürüyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı artışta belirleyici olan temmuz-aralık dönemi enflasyonunun ilk üç aylık verisi belli oldu. Temmuz, ağustos ve eylül aylarında gerçekleşen fiyat artışlarıyla birlikte üç aylık birikimli enflasyon yüzde 5,57 olarak hesaplandı.

Ocak zammının kesin oranının ortaya çıkması için ekim, kasım ve aralık aylarına ait enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor. Bu nedenle mevcut oran, emeklilerin yeni yılda alacağı kesin zam miktarını değil, şu ana kadar oluşan enflasyon kaynaklı artışı gösteriyor.