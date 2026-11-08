Emekli zammı hesaplanıyor: Gözler enflasyon verilerinde! Ocak 2027’de en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2027 Ocak emekli zammı için yeni hesaplamalar, ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla güncellendi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için dört aylık enflasyona göre artış oranı yüzde 8,29 olarak belirlendi. Yılın son iki ayına ait veriler beklenirken emekli maaşı ve en düşük aylıkta oluşacak yeni tutarlar da gündemdeki yerini aldı.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni yıl maaş artışı, 2026'nın temmuz-aralık dönemindeki enflasyon oranına göre belirlenecek. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre aylık enflasyon temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84, eylülde yüzde 1,84, ekimde ise yüzde 2,58 olarak gerçekleşti.
Dört aylık veriler doğrultusunda emekliler için biriken enflasyon farkı yüzde 8,29 seviyesine çıktı. Ocak ayında uygulanacak kesin zam oranı ise kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla netlik kazanacak.
Emekliler için 4 yıl sonu tahmini önemli ipuçları veriyor. Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28.4 olarak tahmin edildi. Bu tahmin bu yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 9.04 olabileceğini gösterdi.
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29.63 oldu. Bu tahmine göre, 2026 yılının ikinci yarısında enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 10.08 olarak bekleniyor.
AA Finans'ın ekonomistlerle yaptığı Ekim ayı Beklenti Anketi'nde de 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 29.64 olarak yer aldı. Bu tahmin ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 10.09'u bulabileceğini ortaya koyuyor.
Finansal Kurumlar Birliği de Ekim 2026 Ekonomik Görünüm Endeksi araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin 2026 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 30.06 olarak ölçüldüğünü açıkladı. Bu tahmine göre ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.45 çıkabilecek.
Eğer enflasyon zammı yapılırsa halen 23 bin 552 lira olan taban aylık, OVP'deki tahmine göre 25 bin 681 liraya, Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 25 bin 926 liraya, AA Finans'ın anketine göre de 25 bin 928 liraya çıkacak. Finansal Kurumlar Birliği'nin anketindeki tahmine göre ise taban aylık 26 bin 13 lira olabilecek.
Bu tahminlere göre en düşük emekli aylığı şu şekilde gerçekleşecek:
OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 25.681 TL
Piyasa tahmini: Yüzde 10.08 zamlı 25 bin 926 TL
AA finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 25 bin 933 TL
FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 26 bin 79 TL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emekliler için yeni bir düzenleme yapılacağına dair sinyaller vermesi akıllara refah payını getirdi. Enflasyon artışına yüzde 5 ila yüzde 20 arasında bir refah payının eklenmesi beklentiler arasında.Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranının ortalama olarak yüzde 10 olacağı hesaplanıyor. Bunun üzerine eklenecek refah payının da 5-20 puan aralığında olması tahmin ediliyor.Mevcut taban maaşı 23 bin 552 TL olan bir emeklinin aylığına yüzde 10 enflasyon artışı yapılması durumunda maaş 25 bin 907,20 TL'ye yükselecek. Bu artışa ek olarak 5 puan refah payı verilmesi halinde maaş 27 bin 202,56 TL, 10 puan refah payı verilmesi durumunda 28 bin 497,92 TL olacak.
Refah payının 15 puan olması halinde emekli aylığı 29 bin 793,28 TL'ye, 20 puan olması durumunda ise 31 bin 088,64 TL'ye ulaşacak.
Yüzde 10 zam oranı üzerinden refah payı ile oluşacak tablo şu şekilde:
23.552 TL mevcut maaş için:
%10 zamlı maaş: 25.907,20 TL
%5 refah payı: 27.202,56 TL
%10 refah payı: 28.497,92 TL
%15 refah payı: 29.793,28 TL
%20 refah payı: 31.088,64 TL
25.000 TL mevcut maaş için:
%10 zamlı maaş: 27.500 TL
%5 refah payı: 28.875 TL
%10 refah payı: 30.250 TL
%15 refah payı: 31.625 TL
%20 refah payı: 33.000 TL
30.000 TL mevcut maaş için:
%10 zamlı maaş: 33.000 TL
%5 refah payı: 34.650 TL
%10 refah payı: 36.300 TL
%15 refah payı: 37.950 TL
%20 refah payı: 39.600 TL
35.000 TL mevcut maaş için:
%10 zamlı maaş: 38.500 TL
%5 refah payı: 40.425 TL
%10 refah payı: 42.350 TL
%15 refah payı: 44.275 TL
%20 refah payı: 46.200 TL
40.000 TL mevcut maaş için:
%10 zamlı maaş: 44.000 TL
%5 refah payı: 46.200 TL
%10 refah payı: 48.400 TL
%15 refah payı: 50.600 TL
%20 refah payı: 52.800 TL
45.000 TL mevcut maaş için:
%10 zamlı maaş: 49.500 TL
%5 refah payı: 51.975 TL
%10 refah payı: 54.450 TL
%15 refah payı: 56.925 TL
%20 refah payı: 59.400 TL
50.000 TL mevcut maaş için:
%10 zamlı maaş: 55.000 TL
%5 refah payı: 57.750 TL
%10 refah payı: 60.500 TL
%15 refah payı: 63.250 TL
%20 refah payı: 66.000 TL